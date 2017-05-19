6 приемов для идеального сна, которыми пользуются мировые спортсмены

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Всемирно известные спортсмены во многом обязаны своими успехами тренерам, причем не только спортивным, но и тренерам по сну. Самым известным представителем этой профессии является знаменитый Ник Литтлхэйлс (Nick Littlehales), который работал с лучшими клубами Английской футбольной премьер-лиги, с баскетболистами НБА и известными теннисистами.

AdMe.ru делится с вами 6 обязательными условиями для крепкого сна из книги Литтлхэйлса «Sleep». Несмотря на то что у каждого человека собственные биологические часы, прислушаться к общим правилам все же стоит.