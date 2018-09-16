6 правил для тех, кто хочет искренне полюбить полезную еду и разлюбить вредную

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Ну почему жизнь так несправедлива и мы смотрим горящими глазами на круассан, а не на морковку с брокколи? Почему все полезное — невкусное, а все вкусное — такое вредное? Но мы не рождаемся с любовью к конфетам «Коровка» в крови: такие предпочтения формируются со временем, на них влияет и наш образ жизни, и наше окружение, и даже бактерии в нашем кишечнике. И ученые говорят, что наши пищевые привычки можно изменить.

AdMe.ru рассказывает о способах, которые помогут вам перейти на здоровое питание без лишних мучений и борьбы с собой.

1. Позвольте бактериям помочь вам

В организме взрослого человека живет 100 трлн бактерий, и в одном только кишечнике содержится 2 кг вредных и полезных микроорганизмов 500 разных видов. Как показывают исследования, именно бактерии управляют нашими пищевыми пристрастиями, посылая сигналы в мозг и заставляя хотеть определенной еды. Если в кишечнике преобладают бактерии, питающиеся дрожжами и сахаром, нам нестерпимо хочется булок и конфет, а если там больше бактерий, предпочитающих клетчатку, нам кажутся аппетитными салаты и зелень. Чтобы изменить предпочтения в еде, добавляйте немного овощей к каждому приему пищи, а когда полезных бактерий станет больше, они сами помогут вам, и постепенно вы начнете искренне любить сельдерей и капусту. Нутрициолог Екатерина Йенсен рекомендует также принимать пробиотики (препараты с живыми бактериями, улучшающими микрофлору кишечника).

2. Тренируйте мозг любить здоровую еду

Психологи Техасского университета выяснили, что любовь к полезным продуктам можно натренировать, если вознаграждать себя за правильное питание чем-то приятным (в эксперименте, например, участникам давали деньги). Мозг быстро улавливает связь между вкусом еды и наградой и затем начинает выбирать правильную еду уже без всякого поощрения. Придумайте себе вознаграждение за то, что всю неделю ели здоровую пищу: например, покупка приятной вещицы в дом или сеанс массажа. А когда привычка питаться правильно закрепится, от награды можно будет отказаться.

3. Замените старые ритуалы новыми

От кофе со сливками, чипсов и карамелек бывает непросто отказаться еще и потому, что мы воспринимаем их не только как пищу, а как детали некоего ритуала. Если ваш рабочий день начинается с кофе и шоколадки, а по вечерам вы всей семьей пьете чай с печеньками, то печеньки и шоколад — это уже неотъемлемая часть вашей жизни. Чарлз Дахигг в книге «Сила привычки» пишет о том, что привычки сложно искоренить, но их можно заменить другими. Вместо того чтобы бесконечно обещать себе больше никогда не есть мучного и жареного, заведите новые традиции. К примеру, не держите дома сладостей, а вместо этого ходите в кафе по воскресеньям, ведь посидеть у окна с видом на реку, съесть любимое пирожное и выпить ароматного кофе — это тоже отличный ритуал. Будьте настойчивы в планировании новых привычек: мозг не любит изменений и заставит вас найти тысячу причин, почему вы не можете начать жить по-другому прямо сейчас.

4. Сделайте здоровую еду вкусной

Многим людям, и особенно детям, «просто овощи» кажутся невкусными. В таком случае полезные продукты можно сочетать с вашей любимой едой. Например, вы можете съесть даже пару кусочков бекона, но только в сочетании с салатом из зелени и овощей. А если вы терпеть не можете шпинат, просто добавьте его в овощной смузи. Ищите те способы приготовления блюд, которые вам понравятся: заправьте салат йогуртом, сделайте суп-пюре или овощной соус. Попробуйте покупать овощи и фрукты не в супермаркете, а на фермерском рынке: такие продукты вкуснее.

5. Используйте фрукты и овощи для перекусов

Ученые из Корнеллского университета проанализировали 112 исследований о питании и выяснили, что люди препочитают есть то, что: доступно;

привлекательно;

привычно. Если в вашем доме на столе стоит вазочка с конфетами и печеньем, а фрукты и овощи лежат на дальней полке холодильника (кроме того, перед едой их нужно сначала вымыть и нарезать), то раз за разом вы будете выбирать то, что находится на виду. Но если полезные продукты всегда есть в доме, они готовы к употреблению и лежат в красивой посуде, то вы и ваши дети будете чаще выбирать именно их для своего перекуса. Например, можно нарезать палочками морковь или сельдерей и поставить на стол полезный соус к ним или же хумус, а вместо домашнего печенья приготовить десерт из фруктов.

6. Уделите внимание сервировке

Кулинарный институт Америки (The Culinary Institute of America) провел интересный эксперимент: людям 2 дня подряд подавали одно и то же блюдо, только в первый день курицу, рис и соус просто разложили по тарелкам, а во второй — красиво сервировали. Сервированная еда показалась участникам гораздо более приятной на вкус: они выше оценили как все блюдо, так и каждый компонент в отдельности. Чем красочнее выглядит еда, тем больший аппетит она вызывает и тем вкуснее она нам кажется: не забывайте о красивой нарезке и изящной посуде — и вы получите намного большее удовольствие от ужина.

7. Выбирайте правильное окружение

Исследования показывают, что на наши предпочтения в еде влияют и окружающие нас люди. Если в вашей семье привыкли к жирному и жареному, вы и сами будете воспринимать такую еду как норму. Договориться с родственниками бывает непросто, но если вам удастся их убедить, то вы обретете очень важную группу поддержки, с которой вести новый образ жизни окажется значительно проще. Избегайте провоцирующих ситуаций: например, если вы пришли на день рождения, лучше уйти домой до того, как будут резать именинный торт. Надеемся, что у вас все получится!

А вам удается придерживаться правильного питания?