6 поз для сна, о пользе которых многие не знают

Чтобы отдохнуть после долгого дня, чаще всего мы по привычке заворачиваемся в одеяло, укладываясь поудобнее, и засыпаем, забыв обо всем на свете. Но для того, чтобы не только полноценно восстановить силы, но и сохранить красоту, важно обращать внимание на положение тела во время сна.

Мы в AdMe.ru считаем, что сон должен быть здоровым, ведь тогда и настроение весь день будет отличным. А чтобы начать улыбаться при первом же взгляде в зеркало поутру, достаточно запомнить несколько простых приемов для правильного отдыха.

Поза для свежего лица без морщин

Для того чтобы привыкнуть спать на спине, нужно время. Зато у такой позы есть много преимуществ. Тело расслабляется, позвоночник остается ровным, без зажимов и перегрузок. Ведь лишнее напряжение в шейном отделе может привести даже к головной боли. А еще сон на спине помогает сохранить не только здоровье, но и красоту. Исследования подтвердили, что сон лицом в подушку приводит к появлению гравитационных морщин, чего при сне на спине произойти не может. А чтобы спать в такой позе было удобнее, используйте ортопедическую подушку.

Дополнительная подушечка для расслабления позвоночника

Спать на спине полезно и приятно. Но для того, чтобы положение оставалось правильным, необходима достаточно твердая поверхность. Чтобы дополнительно снизить нагрузку, положите под колени небольшую подушечку. Это поможет сохранить естественный изгиб в областях шеи и спины.

Сон без подушки

Вообще подушка была придумана для поддержки тела во время сна. Но любителям спать на животе стоит от нее отказаться. Ученые сходятся во мнении, что сон на животе заставляет позвоночник принимать неестественное положение, а подушка в данном случае только усугубляет ситуацию. Чтобы минимизировать напряжение при сне в такой позе, лучше засыпать на плоской поверхности. А если привыкнуть к этому сложно, положите небольшую подушечку под лоб: это обеспечит свободное дыхание. Обычно сон на животе считается наименее здоровым положением для тела. Но тем, кому трудно уснуть по-другому, тонкая подушка под животом и бедрами может помочь сохранить более естественное для позвоночника положение. Попробуйте использовать плоскую подушку для головы или подумайте о том, чтобы спать без нее.

Подушка для объятий

Лежать на боку будет гораздо полезнее, если воспользоваться дополнительным валиком. Вспомните специальные подушки для беременных. Они создают дополнительную опору для тела, тем самым снимая напряжение с бедер и поясницы. Этот эффект можно применять абсолютно всем людям. Подушка, заполняющая пространство между телом и матрасом, восстанавливает естественное положение позвоночника.

Поза эмбриона

Эта поза кажется самой уютной. При мысли о теплой кровати так и хочется свернуться клубочком. И в таком положении есть свои плюсы: за счет правильного скручивания раскрываются суставы. Поза эмбриона может подойти людям, страдающим грыжами межпозвоночных дисков. Правда, в их случае перед применением лучше посоветоваться с врачом.

Сон вдвоем

Засыпать с кем-то в обнимку всегда приятно. А теперь выяснилось, что это еще и полезно! Согласно данным исследований, люди, находящиеся в отношениях, засыпают крепче и спокойнее. Объятия способствуют выработке окситоцина, который снижает артериальное давление. Это значит, что рисков для сердечно-сосудистых заболеваний становится меньше. И конечно, совместный сон дарит ощущение близости и повышает уровень доверия между людьми. Осталось только поделить одеяло, и можно наслаждаться.