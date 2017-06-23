6 повседневных привычек, которые опасны не меньше курения

Всем известно о вреде курения. Однако все новые исследования показывают, что существуют повседневные привычки, которые не менее опасны, чем сигаретный дым.

AdMe.ru расскажет о 6 таких привычках и о том, как уменьшить их негативное влияние на наше здоровье.

Есть много мяса и сыра

Чрезмерное употребление животного белка людьми в возрасте до 65 лет повышает риск развития рака в 4 раза, диабета — в 5 раз, а также увеличивает общую смертность.

  • Постарайтесь заменять животные белки растительными, например включите в рацион зеленые овощи или орехи.

Не высыпаться

Недостаток сна приводит к нарушению обмена веществ и увеличению уровня гормона кортизола, что чревато повышенным артериальным давлением и развитием инсульта.

  • 6–8 часов ночного сна уменьшит риск преждевременного старения и ранней смерти на 12 %.

Часто посещать солярий

Любовь к искусственному загару приводит к развитию рака кожи. За год только в США было зафиксировано более 400 тыс. случаев меланомы.

  • Включив в рацион овощи, богатые каротиноидами, вы не только защитите свою кожу от вредного воздействия окружающей среды, но и станете обладателем загара здорового оттенка.

Вести сидячий образ жизни

Недостаточная физическая активность приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, значительному увеличению риска развития рака молочной железы или толстой кишки.

  • Умеренная активность, например спокойная ходьба 30 минут в день, снижает риск преждевременной смерти.

Готовить еду на подсолнечном масле

Нагрев подсолнечного масла приводит к выбросу высоких концентраций химических веществ, в первую очередь альдегидов, которые вызывают рак, болезни сердца и деменцию.

  • Замените подсолнечное масло на оливковое, кокосовое, масло авокадо, животный жир или сливочное масло.

Не проветривать помещение

Приготовление пищи на газу, ипользование освежителей воздуха, масляных обогревателей, дровяных печей приводят к тому, что в воздухе образуются вещества, которые вызывают воспаление дыхательных путей и увеличивают риск легочных инфекций.

  • При пользовании газовой плитой обязательно включайте вытяжку, проводите ежедневное проветривание помещений.

Фото на превью pixabay, pixabay

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