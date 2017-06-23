6 повседневных привычек, которые опасны не меньше курения

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Всем известно о вреде курения. Однако все новые исследования показывают, что существуют повседневные привычки, которые не менее опасны, чем сигаретный дым.

AdMe.ru расскажет о 6 таких привычках и о том, как уменьшить их негативное влияние на наше здоровье.