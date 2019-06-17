6 новых трендов, которые могут вам навредить

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Порой следование модным тенденциям в сфере здоровья может обернуться неприятными последствиями. Всему виной маркетологи, которые продвигают эти тренды в массы и в первую очередь нацеливаются на молодых людей, у которых организм здоровый и крепкий. Тем же, у кого есть какие-то хронические болезни, нужно очень осторожно гнаться за модой.

Мы в AdMe.ru делимся с вами результатами исследований и утверждаем, что не все, что кажется безопасным для многих, является таковым для каждого из нас.

1. Интервальные тренировки высокой интенсивности

Такие тренировки люди, желающие иметь идеальное тело, считают чуть ли не волшебной пилюлей. Но исследование, проведенное Rutgers, показало, что те, кто занимается в быстром темпе, больше других подвергаются риску получения травм и возникновения воспалений коленных и плечевых суставов. Ведь для выполнения упражнений с усиленной нагрузкой необходимо иметь определенный уровень подготовки. Если вы новичок и решили быстро сбросить вес, то этот вариант точно не для вас. Поэтому всегда начинайте тренировку с разогрева, постепенно переходя к более интенсивным упражнениям.

2. Зубная паста с углем

В последнее время модно использовать древесный уголь не только для очищения желудка, но и в косметических целях. Если вы хотите применять зубную пасту, в состав которой входит активированный уголь, то стоит помнить, что он является абразивом. Очищая наружную поверхность зубов, он частично соскребает эмаль, которая, к сожалению, не восстанавливается. Это делает наши зубы более чувствительными и придает им тусклый цвет. Более того, кусочки угля могут застрять в пломбах или деснах и вызвать раздражение. Стоматологи утверждают, что для того чтобы получить белоснежную улыбку, лучше записаться на консультацию к зубному врачу.

3. Электронные сигареты (IQOS)

Все большую популярность набирают электронные сигареты со сменными картриджами (IQOS). Считается, что они менее вредны, чем обычные. Но поскольку нагретые электронные табачные изделия генерируют никотиновый аэрозоль, который состоит из табака и других химикатов, получается наоборот — они становятся еще более губительными для организма человека. Исходя из результатов исследования клеток эпителия бронхов, принадлежащих курильщику IQOS, можно сделать вывод о том, что электронные устройства для курения наравне с сигаретами могут привести к воспалению, окислительному стрессу и другим вредным воздействиям на легкие и дыхательные пути. В долгосрочной перспективе это может спровоцировать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и рак.

4. Спринцевание

Такой метод очищения может привести к изменениям микрофлоры внутренних половых органов и возникновению зуда, раздражения и бактериального вагиноза. А частое применение спринцевания может повысить вероятность развития рака шейки матки. Поэтому если вы замечаете какой-то дискомфорт в районе половых органов, не занимайтесь самолечением по советам подруг и не доверяйте рекламе, а поспешите на консультацию к специалисту.

5. Прием витаминов без совета врача

Врачи часто напоминают нам, что бесконтрольное употребление витаминов по собственному усмотрению может иметь неприятные последствия. Например, слишком большое количество витамина С в организме может привести к образованию камней в почках. Если вы подозреваете, что не получаете достаточного количества необходимых питательных веществ, подумайте о том, чтобы перейти на более качественное питание, или обратитесь за помощью к диетологу, который составит вам полноценное меню.

6. Упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля предназначены не только для женщин, но и для мужчин, и при правильном способе выполнения способны укрепить мышцы тазового дна. Но такая тренировка имеет ряд противопоказаний. К примеру, у человека с болью в тазовой области или недержанием мочи она может только спровоцировать ухудшение или повредить мочевой пузырь и почки. Более того, многие выполняют эти упражнения неправильно, путают их или делают слишком много раз за один подход, надеясь на быстрый результат. Если у вас есть проблемы со здоровьем и вы хотите устранить их с помощью упражнений Кегеля, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.