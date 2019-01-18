6 случаев, когда не нужно слушать докторов, потому что они лгут

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Гомеопатия — это же сладко, почему ее все ругают? Или, к примеру, скипидарные ванны — ну хочет человек их принимать, кто же ему запретит? Некоторые любят погорячее. Но нетрадиционная медицина, к которой относится все вышеперечисленное, — дело гораздо более рискованное, чем принято считать. Альтернативные методики часто используют шарлатаны, спекулирующие на беспокойстве людей о собственном здоровье. Согласно исследованиям, пациенты с серьезными заболеваниями, которые отказались от обычного лечения в пользу нетрадиционного, умирают в 2 раза чаще. Известны случаи нанесения непоправимого вреда здоровью и даже смерти детей, родители которых предпочли альтернативную терапию.

AdMe.ru разобрался, существуют ли научные доказательства эффективности у распространенных методов диагностики и лечения.

1. Иридодиагностика

Иридодиагностика утверждает, что различные болезни изменяют форму, цвет и структуру радужной оболочки глаза. Иридодиагносты используют специальную карту, где разные зоны радужки соответствуют разным внутренним органам: к примеру, верхняя часть — это мозг, а нижняя — почки. В действительности рисунок и цвет радужки зависит от генов и практически не меняется в течение жизни (если не было травм или хирургических вмешательств). Поэтому биометрический метод распознавания по радужке считается таким же надежным, как и идентификация по отпечаткам пальцев. Научные исследования не подтверждают эффективности иридодиагностики, и официальная наука считает ее шарлатанством. Ложные диагнозы могут привести к ненужному, а то и вредному лечению.

2. Метод Фолля

Метод Фолля (или электропунктура), по утверждению его сторонников, способен «заменить 10 врачей» и обнаружить аллергены, вирусы, паразитов, нарушения в работе внутренних органов, серьезные заболевания на ранних стадиях и так далее. Для этого используется прибор с двумя электродами, с помощью которых измеряют электрическое сопротивление кожи на пальцах рук и ног. Эффективность метода Фолля не подтверждается клиническими исследованиями. В США его использование запрещено, а ввоз электропунктурных устройств преследуется по закону. Прибор может быть опасен для людей с кардиостимуляторами, а дезинформирование пациентов может привести к задержке необходимого лечения. Военный врач и автор книги «Пациент Разумный. Ловушки „врачебной“ диагностики, о которых должен знать каждый» Алексей Водовозов продиагностировал методом Фолля палку колбасы. В результате прибор обнаружил у колбасы колит, холецистит, тонзиллит и бронхо­пневмонию.

3. Биорезонанс

Биорезонансная диагностика утверждает, что все клетки организма имеют свою частоту электромагнитных колебаний. Различные заболевания, а также бактерии, грибки и паразиты изменяют эту частоту, но с помощью специального аппарата можно вернуть ее к эталонной, свойственной здоровым клеткам, и обнаружить и устранить болезнь на ранней стадии. В начале процедуры врач беседует с пациентом, и информация о состоянии его здоровья и хронических заболеваниях вводится в прибор БРД. Затем пациент видит на мониторе изображения своих внутренних органов (на самом деле это картинки из базы данных) со значками, отмечающими «очаги патологии». Для лечения используется сам аппарат, а также гомеопатические средства и биологически активные добавки (БАДы). Официальная медицина считает БРД псевдонаучной и противоречащей принципам физики, а клинические исследования опровергают ее эффективность.

4. Гемосканирование

Гемосканирование (или тестирование на темнопольном микроскопе) – это диагностика по капле крови. Кровь берут из безымянного пальца, помещают под микроскоп и показывают пациенту на специальном мониторе с увеличением в 1,5 тыс. раз. Утверждается, что с помощью этого метода можно определить состояние иммунитета, недостаток минералов и витаминов, гормональный дисбаланс, степень "закисления" и "зашлакованности" организма, обнаружить паразитов и грибки и многое другое. Например, более светлый центр эритроцита, видимый под микроскопом, выдают за вредную "круглую бактерию". После анализа назначают лечение биологически активными добавками (например, коралловой водой). Гемосканирование не имеет никаких научных доказательств своей эффективности. Его называют мошенническим методом, который помогает продаже БАДов.

5. Структурированная вода

Сторонники концепции структурированной воды утверждают, что она может менять свою структуру под воздействием человеческих эмоций и обладает "памятью" о растворенных в ней веществах и оказанном физическом воздействии. Поэтому отнятую у воды трубопроводами и гидроэлектростанциями "жизненную энергию" необходимо восстанавливать с помощью специальных аппаратов (так называемых гармонизаторов, витализаторов, нейтрализаторов и так далее). После этого вода становится целительной и ее можно использовать для профилактики и лечения различных заболеваний, например астмы или камней в почках. Ложность концепции "памяти воды" подтверждена экспериментально, а $ 1 млн, который был обещан за доказательство существования такой памяти, так никем и не был получен.

6. Энергетическая медицина

Энергетическая медицина утверждает, что некоторые заболевания вызваны не физическими изменениями, а сбоем в энергетической структуре человека (биополе, ауре, системе "тонких тел" и так далее). Согласно сторонникам теории существования жизненной энергии, она настолько тонкая, что не может быть обнаружена никакими приборами. Поэтому целителям, которые утверждают, что видят эту энергию и применяют ее в лечении, остается только верить на слово. К методам альтернативной энергетической медицины относятся рейки (лечение наложением рук), акупунктура и акупрессура (надавливание на биологически активные точки), исцеление звуком, диагностика кармы и так далее. Наука считает методы лечения с помощью "тонких энергий" не более эффективными, чем плацебо.

Если вам предлагают новый метод диагностики, профилактики или лечения какого-либо заболевания, проверьте, нет ли у него следующих признаков: Небывалый и при этом легкодостижимый эффект.

Сенсационность, инновационность и универсальность применения (диагностирует и лечит все - от глистов до рака).

Необходимость веры в результат вместо научных доказательств эффективности.

Сложное наукообразное описание метода, непонятное "простым смертным".

Информация о травле создателя метода или препарата консервативным и "отсталым" медицинским сообществом. Все это может говорить о псевдонауке и шарлатанстве, и нужно хорошо подумать, прежде чем подвергать риску свое здоровье. Соглашаясь на нетрадиционные методы лечения, можно упустить драгоценное время, особенно если речь идет о серьезных заболеваниях. Будьте бдительны и здоровы!

А вы или ваши родственники когда-нибудь сталкивались с методами диагностики и лечения, которые приносили облегчение не здоровью, а кошельку?