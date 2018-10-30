6 опасностей, подстерегающих человека, который нежится в постели дольше 8 часов

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Все, кто хоть раз ступал ногой в мир здорового образа жизни, слышал, что для крепкого здоровья спать нужно не меньше 8 часов. А вот почему превышать этот лимит не стоит, говорят не так часто. Тем временем долгие часы в объятиях Морфея могут нанести не меньший вред здоровью, чем постоянное недосыпание.

Мы в AdMe.ru не привыкли напрасно пугать наших читателей, поэтому готовы вам рассказать о 6 последствиях длительного сна, подтвержденных наукой.

7–9 часов — норма сна для здорового человека 18–64 лет

У всех людей разная потребность во сне. Она зависит от возраста, уровня активности в течение дня, биоритмов и состояния здоровья. После операции, во время болезни или вследствие сильного переутомления желание провести полдня в постели более чем оправданно. В обычной жизни человеку требуется гораздо меньше времени на отдых и оно не превышает пресловутых 8 часов. Люди злоупотребляют количеством сна, когда у них появляется много свободного времени: в выходные, в отпуске, на каникулах или на удаленной работе с гибким графиком.

Если вы регулярно спите больше нормы только потому, что можете себе это позволить, то прочитайте следующие 6 пунктов очень внимательно.

1. Депрессивное расстройство

У людей, страдающих депрессивными расстройствами, присутствуют нарушения сна. И иногда с некоторыми типами таких расстройств люди спят больше обычного. На самом деле это похоже на спор о том, что появилось раньше: курица или яйцо. Потому что длительный сон провоцирует подавленность, уныние, усталость. Вы спите больше, и раз за разом вам все меньше хочется вставать по утрам, окружающий мир перестает радовать, и порой это грозит обернуться серьезными клиническими заболеваниями.

2. Болезни сердца

Если вы спите запредельно много, вы теряете не только драгоценные часы, которые можно было бы потратить на любимое дело, но и рискуете заработать сердечные заболевания. Проблемы с сердцем сейчас становятся одной из первых причин смертности, и длительный сон более 8 часов в день увеличивает вероятность умереть от сердечного приступа на 34 %. Кроме того, исследования подтверждают, что женщины склонны к длительному сну больше, чем мужчины, поэтому им всерьез нужно задуматься о взаимосвязи чрезмерного сна и сердечных заболеваний.

3. Головные боли

Да, недостаток сна порождает головные боли, но это происходит и в том случае, если мы спим слишком много. Даже в выходные и праздничные дни мы не должны задерживаться в постели, иначе мы рискуем проснуться с раскалывающейся головой. Это связано с тем, что избыток сна влияет на нейромедиаторы головного мозга и на уровень серотонина.

4. Проблемы с лишним весом

Многие исследования показывают, что недостаток и излишек сна напрямую связаны с диабетом и ожирением. Это не совсем очевидный факт, но доктора утверждают, что причины лишнего веса кроются в том, что мы двигаемся меньше, чем нужно. Мы поздно встаем с кровати, и в распорядке нашего дня совсем не остается времени на физическую активность.

5. Проблемы с памятью

По данным недавнего исследования, опубликованного в американской периодике, избыточный сон влияет на работу нашего мозга и может состарить его на целых 2 года. Кроме того, если вы постоянно встаете по ночам, то вам может не хватать фазы полноценного глубокого сна, вследствие чего вы пересыпаете. В свою очередь, это влияет на когнитивные функции нашего мозга, способность концентрироваться и запоминать детали.

6. Бессонница

Это звучит парадоксально, но бессонница часто вызвана нездоровыми привычками в сочетании активности и сна. Например, вы засиживаетесь допоздна за компьютером, а на следующее утро решаете отоспаться. Двух таких дней достаточно, чтобы биологические часы вашего организма сбились и вы стали испытывать проблемы со сном.

Как спать меньше (и лучше)

Для того чтобы организм успел восстановить силы за 7–8 часов, старайтесь соблюдать следующие правила здорового и полноценного сна: Питайтесь правильно

Ограничьте потребление алкоголя

Занимайтесь физическими упражнениями

Проводите время с естественным освещением

Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время

Не употребляйте перед сном кофеиносодержащие напитки и тяжелую пищу

Создайте в своей спальне располагающую ко сну обстановку

Сколько часов вы спите и хватает ли вам этого времени?