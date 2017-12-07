6 необычных книг, в которых хранятся древние знания

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Чтобы сохранить накопленные знания или поведать свою историю, люди с древности записывали их в книги. Но, к сожалению, не все древние манускрипты могут быть прочитаны. Некоторые настолько запутаны, что ученые столетиями бьются, пытаясь понять хоть одно слово или рисунок. AdMe.ru манит все неизведанное, поэтому мы собрали для вас 6 загадочных книг, в которых хранятся древние знания.

№ 1. Манускрипт Войнича

Манускрипт Войнича написан в XV веке неизвестным автором, на неизвестном языке, буквами неизвестного алфавита. Некто написал 240 страниц текста с картинками-головоломками по астрономии, ботанике и биологии. Книгу нашел в 1912 году торговец Вильфред Войнич в итальянском монастыре. С тех пор лингвисты годами изучали таинственный язык, но так и не смогли прочесть ни единого слова. Есть теория, что рукопись — это сборник закодированных инструкций по медицине и ботанике. А написан он на еще не открытом наукой языке.

№ 2. Кодекс Рохонци

Кодекс Рохонци — еще один документ (448 страниц), который не поддается никаким переводам. Его изучают с 1838 года, но за это время не выяснили, даже в каком порядке читать буквы. Как говорят ученые, еще более уникальны и загадочны его 87 иллюстраций на разные темы: пейзажи, сражения, религия и быт людей. Версий происхождения много, но из-за отсутствия результатов самая популярная — это то, что кодекс создал Самуил Немеш, известный фальсификатор XIX века. Но есть доказательства и обратного, поэтому разгадать тайну книги пока не удается. Cтраницы манускрипта на сайте Университета Гамбурга.

№ 3. Льняная книга

Льняная книга (или Книга Загребской мумии) была написана на льняных полосках и обмотана вокруг мумии. Египтологи выяснили, что текст написан на этрусском языке, о котором сегодня известно очень мало. Поэтому удалось перевести лишь малую часть книги. Считается, что на полосках описаны ритуалы, религия, жизнь и знания древнего этрусского народа.

№ 4. Свитки Рипли

Свитки Рипли столь же загадочны, как и жизнь автора. Их создал алхимик сэр Джордж Рипли еще в XV веке. Известно, что Рипли был увлечен естественными науками и написал 25 томов с формулами и рецептами по химии. А современники Рипли вовсе были уверены, что тот научился выращивать человека в пробирке. Свитки — самая необычная из его работ. Длина самого большого — 6,5 метра. Написаны они на староанглийском в стихотворной форме. Текст и иллюстрации настолько запутаны, что ученые до сих пор не могут понять смысл. Некоторые считают, что в своей работе автор указал рецепт получения философского камня.

№ 5. Ронго-ронго

Кохау ронгоронго — деревянные дощечки с иероглифами, которые были найдены на острове Пасхи. На сегодняшний день у ученых сохранилось 25 таких табличек, но расшифровать их не получается. Все дело в том, что остров Пасхи был изолирован, в результате чего ронго-ронго был создан без влияния других языков. Некоторые специалисты утверждают, что письмена означают события, знания о мире, медицине и связывают их с лунным календарем. Однако точно, что это такое и что там написано, не знает никто.

№ 6. Хроника чудесных и знаменательных событий

Хроника событий — это одна из самых замечательных иллюстрированных книг эпохи Возрождения. Написал книгу Конрад Ликосфен в 1557 году. На ее страницах — изображения зверей, стихийных явлений и астрономических событий. Все существа изображены с детальной точностью. Причем некоторые никогда не обитали в том регионе. Так, на 18-й странице изображен индийский носорог, на 19-й — верблюд. Большинство существ и вовсе не известны современной науке. Также спор у ученых вызывает изображение гравюры «космического корабля», который якобы видели местные жители в 1497 году. О противоречивых картинках ученые спорят уже много лет.