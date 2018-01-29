6 «наполнителей» организма, борьба с которыми — неоправданный риск

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Последний писк моды — чистить и оздоравливать организм изощренными способами. Сторонники альтернативной медицины выискивают 101 причину исключить из рациона все. Кроме сельдереевого фреша, разумеется, — он попал под амнистию. Нуждается ли «внутренний мир» человека в таких чистках? Сейчас разберемся.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, насколько опасны «вредности», найденные в организме. Отсутствие сарказма не гарантируем.

1. Шлаки

Что пишут на тематических сайтах? Шлаки — это фиговины, которые копятся в организме. Чаще всего из-за неправильного питания. Зашлакованность (да, здесь мы тоже закатываем глаза) грозит едва ли не всем органам и системам. Даже до нервных каналов доберется. Людям предлагают голодание и клизму. На самом деле. Авторы страшилок упоминают Всемирную организацию здравоохранения. Например, перечисляя стадии зашлакованности. Вот только на официальном сайте ВОЗ ничего подобного нет. Штурм авторитетных научных источников тоже не дал результатов. Вывод. Шлакобоязнь — очередной удар по здравомыслию. Шлаками называют конечные продукты обмена веществ, но они и так выводятся. Например, через почки, потовые железы, легкие. Чем опасны «шлаковыводящие» методики? Борьба с мифической угрозой — аргумент в пользу тревожности и навязчивых состояний.

Голодание и жесткие диеты — crash test, который не каждый организм нормально перенесет.

Увлекаясь промыванием кишечника, можно погубить его микрофлору. Есть и более серьезные последствия: инфицирование и травмы кишки, а также слизистых оболочек. Целительную силу клизмы давно опровергли ученые.

2. Токсины

Чем нас пугают? Токсины — верные спутники шлаков. Один взгляд на прилавок с колбасой — и организм пора чистить. У человека 2 варианта: детокс-программа или бронирование места на кладбище. На самом деле. В организме действительно могут появиться токсины — яды биологического происхождения. Но только в определенных случаях. Например, из-за инфекционных заболеваний, нарушения обмена веществ, алкогольных марафонов. Постоянно пичкать себя жижей из сырых овощей не обязательно. Организм, работающий в обычном режиме, сам справится с «отходами производства».

3. Соли

Популярные мифы гласят: частая причина дискомфорта в суставах — отложения солей. Нужно спасаться БАДами, примочками, детокс-программами и впадать в кому при виде соленой пищи. На самом деле понятием «отложение солей» люди ошибочно объединяют многие болезни. Например, артриты, артрозы, подагру и пр. Копаться в наборе похожих симптомов и ставить диагноз должен доктор. Да, этому совету можно присвоить хештег #КапитанОчевидность. Важно понимать: самовольная борьба с «солями» наносит урон бюджету и отвлекает от реальной проблемы.

4. Жир

Мифы о нормальном весе убеждают: в линейке размеров правят S и M. Складочки на теле считаются поводом для самоистязаний. На самом деле жировая ткань — важный эндокринный орган. Она влияет на иммунную систему, кроветворение и гормональный фон. Конечно, переизбыток жировой ткани опасен. Но и принцип «чем меньше, тем лучше» не работает. Нужно стремиться к балансу, а не выпирающим косточкам.

5. Паразиты

Устрашающие сюжеты: человек буквально нафарширован паразитами. Они хотят пожевать какой-то сочный орган и устроить в кишках безудержный кутеж. Остановит паразитов волшебная пилюля или какой-то народный метод. Чем изощреннее манипуляции, тем лучше результат. «Глистогониться» (так выражаются на тематических форумах) необходимо превентивно раз в полгода. Зерно истины: паразиты действительно не ждут особого приглашения. Игнорируя правила гигиены, можно превратить организм в хостел для прожорливых постояльцев. Но этот факт не оправдывает фанатичных «глистогонцев». И вот почему: Признаки наличия паразитов, описанные шарлатанами, знакомы большинству людей. Например, утомляемость — беспроигрышный аргумент для мнительного человека.

Сырая рыба, мясо не первой свежести, чернозем в качестве приправы — ваше меню выглядит так? Если нет, лучше покинуть ряды ипохондриков.

Любой уважающий себя глист проигнорирует народные средства. Аптечные препараты нужно правильно выбрать: паразиты любят индивидуальный подход. Антигельминтные препараты имеют противопоказания, поэтому их нельзя самовольно принимать «на всякий случай». Борьба с паразитами предполагает такую схему: встреча с врачом — обследование — постановка диагноза — соблюдение рекомендаций.

6. Камни

Что предлагают чистить? Печень, почки, желчный пузырь — настоящие каменоломни. Так считают адепты нетрадиционной медицины. Несчастным «камненосителям» советуют натощак пить постное масло (лошадиными дозами!), уксус, кислые соки и сомнительные препараты: для лечения и профилактики. Ученые выяснили: под воздействием пищеварительных ферментов смесь масла и сока превращается в специфические образования. Их человек принимает за камни — настолько они похожи. Чего опасаться? В перечисленных органах камни действительно бывают. Вот только их выявление и выведение должен контролировать доктор. Например, крупные камни могут блокировать отток желчи, застрять в узких участках тонкой кишки. Если такое случится дома — придется собирать слово «вечность» из букв о, а, п, ж.

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