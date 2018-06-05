6 правил в уходе за кожей, которые оказались ложью

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Вокруг ухода за кожей даже слишком много советов и правил, но далеко не все из них оказываются верны. К примеру, наши мамы и бабушки всегда говорили, что жирную кожу нужно почаще мыть мылом, но современные косметологи с этим категорически не согласны. Или СМИ придумывают страшилку про смертельный вред парабенов, тогда как в действительности все вовсе не так страшно.

AdMe.ru решил опровергнуть несколько самых известных мифов об уходе за кожей — предлагаем запомнить раз и навсегда.

Миф № 1. В пасмурную погоду можно не пользоваться солнцезащитным кремом

Солнечное излучение — это один из главных факторов старения кожи. Более того, если на улице пасмурная погода и мы не видим солнечных лучей, некоторое количество излучения все равно попадает на кожу даже через стекла и окна. Поэтому солнцезащитные средства важно наносить и в солнечную, и в пасмурную погоду. Выбирайте средства с SPF-фактором не ниже 30, наносите не менее 0,5 ч. л. на лицо и шею и обновляйте средство каждые 2 часа, если находитесь на открытом воздухе.

Миф № 2. Масла забивают поры

С маслами, как и с любыми другими натуральными компонентами (тем более если речь идет о применении масла в чистом виде), стоит быть внимательнее и аккуратнее. Да, они могут забивать поры или спровоцировать аллергию, но только в том случае, если неправильно подобраны. Обращайте внимание на такой показатель, как уровень комедогенности: одни масла лучше подходят для жирной кожи, другие — для сухой. Чем выше показатель, тем выше вероятность того, что масло может забить поры. Так, к примеру, кокосовое масло высококомедогенно, его с осторожностью стоит применять на лице, но для сухих пяток и локтей это будет прекрасное средство. Здесь все индивидуально: кто-то снимает макияж кокосовым маслом и не нарадуется, а кому-то оно совершенно не подходит. В то же время масла — очень ценный компонент: они питают, смягчают, восстанавливают кожу, подходят для ухода за волосами и телом. Масла хороши как в кремах и сыворотках, так и в составе очищающих средств. Одним словом, не стоит их бояться, но важно внимательно отнестись к выбору средства, которое подойдет именно вам.

Миф № 3. Жирную кожу нужно сушить, а не увлажнять

Один из самых вредных мифов по уходу за кожей. Абсолютно любой тип кожи нуждается в увлажнении, и жирная кожа не исключение. Более того, когда мы пытаемся максимально высушить кожу при помощи спирта, мыла, агрессивных средств, то делаем ей только хуже и усугубляем ситуацию. Кожный жир защищает от бактерий и испарения воды, участвует в обновлении кожи и в целом не является чем-то плохим, наоборот, обладатели жирной кожи позже обзаводятся морщинами. В уходе за жирной и проблемной кожей важно очищение средствами без SLS в составах, отшелушивание при помощи кислот и правильно подобранное увлажнение без комедогенных компонентов. Однозначно не стоит «высушивать» такую кожу и лишать ее увлажнения.

Миф № 4. Парабены вызывают рак

С парабенами случилась, увы, распространенная ситуация, когда несколько ошибочных или неправильно истолкованных исследований получили широкую огласку в СМИ и создали страх у потребителя. Парабены используют в качестве консерванта при производстве косметики. Они могут раздражать кожу, но только если добавлять их в большом количестве либо если это индивидуальная реакция (такое случается редко). На сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы нашло связь между использованием парабенов и заболеваниями у людей. Исследования, на которые ссылаются противники этих консервантов, проводились на животных, к тому же инъекции в высокой концентрации вводились под кожу, а не использовались на поверхности. В отличие от других консервантов, парабены достаточно хорошо изучены и не все их разновидности разрешены при производстве косметики. И если производитель отказался от использования парабенов, то, вероятнее всего, он добавил другой консервант, который может быть изучен гораздо хуже.

Миф № 5. Нужно пользоваться только натуральной косметикой

Как мы уже рассказывали в одной из статей, натуральные компоненты гораздо менее предсказуемы, чем синтезированные в лабораториях. Повальная мода на органическую косметику сформировала ошибочное мнение, что натуральное равняется полезному, а это далеко не всегда так. Зато это отличный и хорошо работающий маркетинговый ход. Натуральные компоненты хороши, они действительно работают, но с ними, возможно, стоит быть даже чуточку внимательнее, чем с остальной косметикой, а особенно если использовать их в чистом виде. Производители не станут рисковать своей репутацией и выпускать потенциально опасные средства, но, возможно, вам попросту что-то из них не подошло, и не потому что оно хорошее или плохое. В применении косметики много индивидуальных факторов, и их всегда стоит учитывать.

Миф № 6. Тоник для лица — это пустая трата денег

Все зависит от состава: если вы протираете лицо водичкой с витаминами, то заметного эффекта ждать все-таки не стоит. В то же время современный косметический рынок предлагает огромное количество тоников и жидких лосьонов с эффективными компонентами. Тоники с кислотами хорошо отшелушивают кожу, выравнивают цвет лица, тоники с глицерином неплохо увлажняют. Также в последнее время стали популярны гидролаты — продукты паровой дистилляции растений, которые в зависимости от компонентов могут оказывать противовоспалительное действие, нейтрализовать воздействие жесткой воды. Многое в косметике зависит от индивидуальных реакций и от продуманности формул того или иного средства. Очевидно одно: не стоит бояться современных технологий и забывать про критический подход.