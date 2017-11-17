6 мифов о деревьях, в которые мы всё еще верим

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Вы всё еще думаете, что все деревья в огне горят, а в воде не тонут? Что конфетные деревья существуют только в сказках? Что корни растут исключительно вниз? Мы в АdMe.ru провели свое расследование и были очень удивлены.

Миф № 1. Все деревья горят в огне

Есть много видов деревьев, которые в огне не горят. Это плющ и розмарин, австралийский эвкалипт и североамериканская секвойя. Секрет их огнестойкости заключается в толстой коре, которая может состоять из нескольких слоев и плохо проводит тепло.

Миф № 2. Все деревья не тонут в воде

Деревья бывают разные, и среди них есть и те, что в воде все-таки тонут. Например, эбеновое (черное) дерево и самое тяжелое дерево в мире — квебрахо («сломай топор»), растущее в Аргентине и Парагвае. А в Восточном полушарии это дерево темир-агач, что растет на юге Азербайджана, и береза Шмидта в Приморском крае. Она в 1,5 раза крепче чугуна, и если в нее выстрелить, пуля отлетит, не оставив и следа.

Миф № 3. Булки, пирожные и конфеты на деревьях не растут

В тропических лесах Азии есть хлебное дерево. Его округлые плоды содержат тестообразную мякоть, которую можно испечь, получив вкусную булку. А на островах Океании есть отдельный вид деревьев — «пирожные». На них в большом изобилии растут желтоватые плоды, которые по виду и вкусу напоминают самые настоящие пирожные. А в Юго-Восточной Азии растет и конфетное дерево — говения сладкая.

Миф № 4. Листья деревьев краснеют из-за избытка сахара

До недавнего времени изменение цвета листьев объясняли тем, что осенью усиливается процесс фотосинтеза и вырабатывается больше сахара, который и окрашивает листву в красный цвет. Но оказывается, это не совсем так. Смена окраски листьев продлевает им жизнь, действуя как защитный экран от солнечного облучения.

Миф № 5. Деревья не растут в тундре, потому что там слишком холодно

В тундре не бывает таких сильных морозов, как в зоне тайги. Но в тайге деревья растут, а в тундре нет. Причина в том, что благодаря долгому и теплому лету у деревьев тайги появляется прочная кора. А в тундре из-за короткого лета деревья не успевают обзавестись такой защитой от зимних морозов. Поэтому в тундре пережить зиму способна лишь низкорослая растительность, надежно укрытая снегом.

Миф № 6. Корни всех деревьев растут вниз

Оказывается, есть и такие деревья, корни которых взбираются вверх по стволу, и растут они в джунглях Венесуэлы. Причина такого странного поведения деревьев заключается в том, что почва содержит слишком мало питательных веществ. Поэтому корни поднимаются вверх и вбирают минеральные вещества из дождевой воды, которая стекает по стволу.

В растительном мире встречается даже так называемое нефтяное дерево, или дерево ханга. Растет оно на Филиппинских островах, и его плоды содержат почти чистую нефть. Остается только разработать технологию использования этих плодов как источника топлива, чем уже занимаются ученые.