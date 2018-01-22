6 логических задач, которые нужно решить правильно, чтобы остаться в живых

Немногие знают, как вести себя в экстренных ситуациях. Но именно ответы на такие вопросы, как: что делать, когда парашют не раскрылся; стоит ли убегать от большой собаки; есть ли шанс остаться в живых после встречи с акулой — могут спасти жизнь.

AdMe.ru подготовил для вас тест на выживание. Искренне надеемся, что вы никогда не окажетесь в ситуациях, которые описаны в этих задачах.

Дочитайте статью до конца, ведь там на вас ожидает бонусный вопрос, с которым справятся только гении логики.

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Бонус:

Ответ на вопрос:

В обоих случаях есть шанс выжить. Парашютисту стоит помнить о запасном парашюте, если не открывается основной. Пловец не должен питаться уплыть от акулы, ему стоит смотреть прямо на нее и при необходимости — ударить.

На сколько вопросов удалось ответить правильно? Делитесь в комментариях.

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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6 Комментарии
  • 22 января 2018
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