6 логических задач, которые нужно решить правильно, чтобы остаться в живых

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Немногие знают, как вести себя в экстренных ситуациях. Но именно ответы на такие вопросы, как: что делать, когда парашют не раскрылся; стоит ли убегать от большой собаки; есть ли шанс остаться в живых после встречи с акулой — могут спасти жизнь.

AdMe.ru подготовил для вас тест на выживание. Искренне надеемся, что вы никогда не окажетесь в ситуациях, которые описаны в этих задачах.

Дочитайте статью до конца, ведь там на вас ожидает бонусный вопрос, с которым справятся только гении логики.