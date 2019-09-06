6 изменений лица, которые предскажут лучше любого приложения, как мы будем выглядеть через 10 лет

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Многие женщины вступают в борьбу с морщинами после 40 лет, когда признаки старения становятся заметными. До этого мы тоже стараемся ухаживать за кожей, но не всегда уделяем должное внимание ее индивидуальным особенностям.

Мы в AdMe.ru изучили вопрос и выбрали самые распространенные признаки, которые способны предсказать, кого вы увидите в зеркале через десяток лет. Хорошая новость в том, что с ними можно бороться.

Малярные мешки

Малярные мешки (суфы) — это грыжевые образования под глазами и в области скул. Их легко перепутать с отеками, но, в отличие от отеков, они не проходят. Чтобы отличить отеки от малярных мешков, вы можете сделать 2 селфи: на одном взгляд устремить вверх, на другом — вниз. Сравните фотографии: когда вы смотрите вверх, мешочек выдвигается вперед и становится более заметным. Причина возникновения этой напасти — хронический отек. Под глазами у каждого человека есть жировые мешочки, которые поддерживают связки и глазные мышцы. От постоянных отеков эта область тяжелеет, связки растягиваются, и мешки сползают. В группе риска также близорукие и люди с генетической предрасположенностью. Никакие кремы и патчи, к сожалению, не действуют на мышцы и связки, они могут лишь улучшить состояние кожи, но не решат проблему. Определенный эффект могут оказывать микротоки и лимфодренажный массаж, а вот популярные сегодня инъекции гиалуроновой кислоты могут сделать только хуже, поскольку это вещество притягивает влагу и может увеличить отек. Что делать? В первую очередь не допускать появления отеков, которые возникают из-за неправильного питания, стрессов, недосыпания. Посетите гастроэнтеролога, эндокринолога, косметолога. Соблюдайте режим сна, ешьте больше рыбы и овощей. Кроме того, укрепить связки и мышцы лица можно с помощью лицевой гимнастики.

Кисетные морщины

Кисетные морщины получили название от одноименной мышцы, расположенной вокруг рта. Так же, как шнурок стягивает верх женской сумочки-кисета, мышца стягивает кожу вокруг губ, образуя мелкие морщины. В случае образования кисетных морщин мышцы страдают от 2 факторов: возрастного смещения верхней челюсти (да, к сожалению, она выдвигается вперед с возрастом) и гипертонуса других мышц лица, которые с нею переплетены. Если вы замечаете кисетные морщины в молодом возрасте, это повод задуматься о своем здоровье. Если после менопаузы ухудшение состояния костей неизбежно, то в молодом возрасте это может свидетельствовать о проблемах с обменом веществ и недостатке кальция в организме. Возможно, есть смысл проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Что касается состояния мышц, то здесь эффективна не лицевая гимнастика, а, напротив, упражнения на расслабление и лимфодренажный массаж.

Морщины марионетки

Морщины марионетки — это борозды, которые идут от уголков рта вниз (как у марионетки, нижняя челюсть которой отделена от лица). Основные причины их появления раньше времени — резкое похудение, гормональный сбой, курение и чрезмерное увлечение загаром. Все это вызывает обезвоживание и обвисание тканей. Для начала стоит определить причину. Если проблема носит не медицинский характер, стоит уделить внимание состоянию кожи — в первую очередь ухаживать за кожей вокруг рта. Эта зона не менее чувствительна, чем кожа вокруг глаз, но часто мы обделяем ее вниманием. Используйте косметику с активными увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, масло жожоба, карите). Кроме того, не забывайте использовать увлажняющие маски и солнцезащитные средства. Лицевая гимнастика тоже может быть эффективной, особенно если причина появления таких морщин — снижение веса.

Носогубные складки

Носогубные складки появляются в силу естественных причин: все мы улыбаемся. Они часто заметны уже в довольно молодом возрасте — в 25–30 лет. Голливудской актрисе Блейк Лайвли еще не было 20 лет, когда носогубные морщины дали знать о себе. С годами такие заломы становятся глубже и выдают возраст. Распространенным методом борьбы с носогубными складками является ботокс, блокирующий работу мимических мышц. Чтобы до этого не дошло, регулярно делайте самомассаж лица.

Тяжелое веко

Тяжелое веко, к сожалению, чаще всего передается нам по наследству, и с этим ничего не поделаешь. Девушки корректируют эту особенность с помощью макияжа, но с возрастом веко опускается и маскировка уже малоэффективна. Поэтому лучше постараться отсрочить эту напасть. Нежную кожу век не стоит раздражать агрессивными средствами для снятия макияжа — выбирайте двухфазные жидкости с маслами. Не забывайте пользоваться специальным гелем или кремом для кожи вокруг глаз, но будьте осторожны — его нельзя наносить на подвижное веко. Чтобы не запутаться, просто ощупайте веко пальцами. Там, где не чувствуется кость, крема быть не должно.

Нечеткий овал лица

Виновник нечеткого овала лица — избыточный подкожный жир. Причин его возникновения несколько. Это может быть и лишний вес, и генетическая предрасположенность. Проблему может усугублять отечность тканей. Со временем «тяжелое» лицо сползает вниз, и небольшой второй подбородок может стать заметнее. Если вы заметили, что лицо часто отекает, необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и почек. Если причина появления пухлых щек и второго подбородка — лишний вес, то, возможно, есть смысл задуматься о похудении. Что касается наследственной предрасположенности, то и здесь все небезнадежно. Девушкам, которые заметили у себя проступающий второй подбородок, не стоит спать на высоких подушках. Лучше всего выбрать ортопедическое изделие, повторяющее рельеф головы и шеи. Не сидите с опущенной головой, уткнувшись в смартфон, старайтесь всегда выпрямлять шею, не сутулиться и не ходить, опустив голову вниз. Нанося крем или масло на лицо, делайте массаж двумя руками по схеме «подбородок — уголки рта — скулы — виски». Можно также разглаживать морщины на шее снизу вверх, только не давите на область щитовидной железы.

А как вы боретесь с первыми признаками старения?