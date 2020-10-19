6 губительных ошибок при мытье посуды, из-за которых приходится чаще покупать новую

Производители посуды обещают нам, что их товар прослужит определенный срок, но к посуде прилагается еще и инструкция, которую, к сожалению, мы не всегда внимательно читаем. Так, нельзя сразу же ставить посуду из холодильника на горячую плиту и заливать ледяной водой кастрюлю, да и запретом на использование металлической лопатки на антипригарном покрытии мы порой пренебрегаем.

Все мы прекрасно знаем, как лучше обращаться с кухонной утварью, чтобы она служила верой и правдой долгие годы, но усталость и забывчивость все равно иногда берут свое. Поэтому AdMe.ru составил гид с пояснениями, каких ошибок следует избегать.

1. Мыть сковородки с антипригарным покрытием в посудомоечных машинах

Можно видеть разную информацию, но все же сковородки с антипригарным покрытием не рекомендуется мыть в посудомоечных машинах. Дело в том, что в таком случае процесс очистки происходит за счет высоких температур и агрессивных моющих веществ, что плохо влияет на сковороды. Профессионалы советуют мыть сковороду каждый раз после приготовления пищи, используя обычное чистящее средство и мягкие губки (жесткие и с крупными абразивами лучше отложить в сторонку).

2. Предварительно не прогревать посуду из нержавейки перед готовкой и мыть ее неподходящими средствами

Посуда из нержавеющей стали проста в использовании, но иногда в обращении с ней случаются оплошности. Абразивные чистящие средства и жесткие губки вредят не только антипригарным поверхностям, но и посуде из нержавейки. Поэтому для мытья таких изделий лучше использовать простую губку. Правила эксплуатации этой посуды таковы: сначала нужно поставить сковороду на огонь и нагреть. Только после этого добавляется масло (так мы предотвращаем прилипание), и затем можно приступать к выкладке продуктов.

3. Солить еще холодную воду в кастрюле

Соль тоже вредит кухонной утвари. Считается, что, если посолить воду до добавления еды, блюдо будет вкуснее. На самом деле все это нужно делать, когда вода уже закипела. В холодной воде соль растворяется медленнее, а длительный контакт соли и стенок кастрюли может стать причиной коррозии металла.

4. Заливать горячую посуду холодной водой

Ошибка, которую иногда совершают, — сразу после готовки залить посуду водой и оставить в раковине. Кажется, что таким способом можно быстро ее отмыть. Однако стоит учитывать, что, заливая горячую посуду водой, мы создаем резкий перепад температур. Глазу это незаметно, но во время нагрева металл расширяется. Когда мы заливаем кухонную утварь холодной водой, металл пытается вернуть форму слишком быстро, из-за чего происходит искривление и деформация. Кроме самого повреждения посуды существует еще одна причина, почему не рекомендуется заливать сковороды водой сразу же: в таком случае создается облако пара, в котором находится жир. Вы замечали, как быстро различные труднодоступные места на кухне покрываются жиром? Угадайте, откуда он берется. © Graham Cox / Quora

По моему опыту, всегда лучше подождать, пока сковорода остынет. Однажды я решила не дожидаться, и в результате стены и техника покрылись жирными пятнами. © Andrea Sponseller / Quora

5. Замачивать чугунную посуду

Все мы хоть раз пробовали блюда, приготовленные в чугуне. И особенно теплые воспоминания связаны с детством, когда бабушка стряпала что-то в печи в такой посуде. Чугунная утварь менее прихотлива в использовании, нежели антипригарная. Но всегда нужно помнить, что чугун, как и любой металл, чувствителен к влаге. Если надолго оставить его в воде, велика вероятность, что появится ржавчина. Конечно, существуют способы удаления рыжих пятен, но срок службы изделия в таком случае значительно сокращается.

— Я тщательно протер сковороду, залил уксусом на 30 минут, почистил в горячей соленой воде металлической мочалкой. Когда ржавчина ушла, заново вымыл, высушил и залил маслом. Вот результат после одного прокаливания. © GothicPine / Reddit

— Из мусора в настоящее сокровище! © LockMarine / Reddit

6. Использовать посуду с антипригарным покрытием для приготовления еды с кислинкой

Мы часто готовим пасту, гуляш или другие вкусности с добавлением томатной пасты. Получается очень сочно и красиво. Но если использовать для этого сковороду с антипригарным покрытием, то вскоре придется идти в магазин за новой. К сожалению, кислота разъедает покрытие. Для этих целей лучше выбрать другой материал. Например, чугун более безопасен. Особенно после того, как с момента покупки прошло значительное время и сковорода прошла боевое крещение огнем уже не один раз. Таким образом поверхность накапливает защитный слой. Мой личный опыт готовки. Томаты кислые. Просто нанесите немного томатного соуса на алюминиевую фольгу и наблюдайте, как она теряет цвет и портится. Ошибка новеньких — заменять пищевую пленку алюминиевой, когда то, что маринуешь (а это кислая среда), надо положить в холодильник. Я делал подобное только раз, мне было около 12 или 13 лет. Я решил разогреть томатный соус в алюминиевой сковороде и ужаснулся. Она просто поменяла цвет. © Michael Craig / Quora

Конденсат от томатного соуса так среагировал с этой алюминиевой фольгой.