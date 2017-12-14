6 важных фактов, которые следует знать о приеме витаминов

Разумный прием витаминов может не только сделать человека более здоровым, но и добавить ему несколько лет жизни. Но многие ли знают, как и когда необходимо их принимать, а в каких случаях делать это просто опасно? Сегодня AdMe.ru подготовил для вас памятку, которая расскажет все о правильном приеме витаминов.

Как распознать нехватку витаминов?

1) Кожа

  • сухая и шелушится
  • долго не заживают трещинки и ранки
  • неожиданное появление синяков

2) Ногти

  • тусклый вид
  • ломкость
  • нет пользы от уходовых средств
  • пятна, полоски, неровности на ногтевой пластине

3) Волосы

  • сильное выпадение
  • ломкость
  • появление седых волос

4) Нервная система

  • бессоница
  • беспричинная депрессия
  • плохая концентрация
  • отсутствие сил и апатия

Но не стоит, обнаружив какие-то признаки, сразу срываться с места и бежать в аптеку, ведь у них могут быть совершенно иные причины. Будет гораздо лучше, если вы обратитесь к врачу и сдадите анализы, чтобы узнать, в чем же все-таки дело.

Как прием лекарств влияет на усвоение витаминов

Как витамины и минералы сочетаются друг с другом

Содержание витаминов в продуктах

В каких ситуациях витамины стоит принимать особенно осторожно

  • В ходе исследований стало известно, что бета-каротин в таблетках увеличивает смертность от рака легких среди курильщиков.
  • У пожилых людей витамин А усиливает остеопороз (хрупкость костной ткани).

Влияние витаминов на организм

А вы следите за своим здоровьем? Как часто проверяетесь у врача и принимаете витамины? Ответы пишите в комментариях.

48 На склад!
0 Комментарии
  • 14 декабря 2017
  • 7106

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!