6 важных фактов, которые следует знать о приеме витаминов

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Разумный прием витаминов может не только сделать человека более здоровым, но и добавить ему несколько лет жизни. Но многие ли знают, как и когда необходимо их принимать, а в каких случаях делать это просто опасно? Сегодня AdMe.ru подготовил для вас памятку, которая расскажет все о правильном приеме витаминов.

Как распознать нехватку витаминов?

1) Кожа сухая и шелушится

долго не заживают трещинки и ранки

неожиданное появление синяков 2) Ногти тусклый вид

ломкость

нет пользы от уходовых средств

пятна, полоски, неровности на ногтевой пластине 3) Волосы сильное выпадение

ломкость

появление седых волос 4) Нервная система бессоница

беспричинная депрессия

плохая концентрация

отсутствие сил и апатия Но не стоит, обнаружив какие-то признаки, сразу срываться с места и бежать в аптеку, ведь у них могут быть совершенно иные причины. Будет гораздо лучше, если вы обратитесь к врачу и сдадите анализы, чтобы узнать, в чем же все-таки дело.

Как прием лекарств влияет на усвоение витаминов

Как витамины и минералы сочетаются друг с другом

Содержание витаминов в продуктах

В каких ситуациях витамины стоит принимать особенно осторожно

В ходе исследований стало известно, что бета-каротин в таблетках увеличивает смертность от рака легких среди курильщиков.

У пожилых людей витамин А усиливает остеопороз (хрупкость костной ткани).

Влияние витаминов на организм