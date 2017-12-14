6 важных фактов, которые следует знать о приеме витаминов
Разумный прием витаминов может не только сделать человека более здоровым, но и добавить ему несколько лет жизни. Но многие ли знают, как и когда необходимо их принимать, а в каких случаях делать это просто опасно? Сегодня AdMe.ru подготовил для вас памятку, которая расскажет все о правильном приеме витаминов.
Как распознать нехватку витаминов?
1) Кожа
- сухая и шелушится
- долго не заживают трещинки и ранки
- неожиданное появление синяков
2) Ногти
- тусклый вид
- ломкость
- нет пользы от уходовых средств
- пятна, полоски, неровности на ногтевой пластине
3) Волосы
- сильное выпадение
- ломкость
- появление седых волос
4) Нервная система
- бессоница
- беспричинная депрессия
- плохая концентрация
- отсутствие сил и апатия
Но не стоит, обнаружив какие-то признаки, сразу срываться с места и бежать в аптеку, ведь у них могут быть совершенно иные причины. Будет гораздо лучше, если вы обратитесь к врачу и сдадите анализы, чтобы узнать, в чем же все-таки дело.
Как прием лекарств влияет на усвоение витаминов
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Содержание витаминов в продуктах
В каких ситуациях витамины стоит принимать особенно осторожно
- В ходе исследований стало известно, что бета-каротин в таблетках увеличивает смертность от рака легких среди курильщиков.
- У пожилых людей витамин А усиливает остеопороз (хрупкость костной ткани).
Влияние витаминов на организм
А вы следите за своим здоровьем? Как часто проверяетесь у врача и принимаете витамины? Ответы пишите в комментариях.