6 эффектов нашей памяти, которые показывают, как легко она нас обманывает

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Элизабет Ф. Лофтус — психолог, уже более 30 лет работающий над изучением воспоминаний. Ее методы многие считают спорными с этической точки зрения, однако они наглядно демонстрируют, как пластична наша память. Оказалось, что заставить человека «вспомнить» то, чего не было, не так уж сложно и после этого изменятся его личность, взгляды и предпочтения.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами самыми интересными из экспериментов Элизабет и ее последователей. Но будьте осторожны: это может заставить вас по-новому взглянуть на привычные воспоминания из детства.

1. Эффект дезинформации: словесные ловушки для памяти

В одном из первых исследований Элизабет Лофтус взялась за случаи ДТП и обнаружила то, что позже назовут эффектом дезинформации. 45 «подопытных» студентов сначала посмотрели записи аварии, а потом заполнили опросник. Вопросов было много, но главный — один. У 9 человек он звучал так: «Как быстро двигались автомобили на видео в тот момент, когда они врезались друг в друга?» У остальных вместо слова «врезались» были «соприкоснулись», «ударились», «разбились», «стукнулись». Результаты показали, что при употреблении слова «разбились» машинам приписывалась наибольшая скорость — 65 км/ч. В других экспериментах эффект подтвердился. Например, в одном из них испытуемые посмотрели ролик с ДТП, а потом при них упомянули, там был знак «Уступи дорогу» (хотя в видео отчетливо промелькнул «Стоп»). Позже, когда нужно было вспомнить детали, многие подстроили свои воспоминания под полученную неверную информацию.

Что доказывает? Формулировка имеет значение. Любые наводящие слова и вопросы могут исказить воспоминание. Правильно задавать вопросы — целое искусство, которому учат, например, следователей (ведь при допросе важно, чтобы проводящий дознание случайно не сформировал сам ложное воспоминание). С другой стороны, этой особенностью активно пользуются журналисты, и это еще одна причина быть критичнее к тому, что пишут и говорят в новостях.

2. Подробное воспоминание — истинное? Как бы не так

В 2002 году прошел эксперимент: его участникам, побывавшим в детстве в Диснейленде, задавали вопрос: «Видели ли вы там Багза Банни?» Перед этим им показали поддельный видеоролик студии Disney со знаменитым кроликом в главной роли. После этого 16 % испытуемых «вспомнили» о встрече и даже сами наполнили «воспоминания» деталями. Более половины из них говорили, что пожали Багзу Банни лапу, 42 % — обняли, а кто-то даже потрогал его за хвостик или услышал фирменное «Как дела, Док?» Хитрость заключалась в том, что это событие было попросту невозможно — права на Багза Банни принадлежат Warner Bros., а не Disney, и его куклы никак не могло быть в Диснейленде.

Что доказывает? Видео и другие «документальные» свидетельства гораздо сильнее влияют на наши воспоминания, нежели просто устный рассказ.

То, что мы помним событие в подробностях, не будет ориентиром: ложная память склонна обрастать такими же яркими деталями, как и настоящая.

3. Потерянный в магазине: внедрение ложных воспоминаний

В середине 90-х годов XX века прогремел эксперимент, положивший начало десяткам похожих. Выведенный способ получил название «ложного рассказа от семейного информатора», или «метод потерянного в магазине». Испытуемым вручили якобы рассказанные их родственниками описания событий из детства — как они заблудились в торговом центре. Задачей было вспомнить детали. И около четверти участников поверили, что информация правдива, и даже дополнили свои «воспоминания» красочными подробностями. Опыт повторили многократно. Во что только не верили участники дальнейших исследований: что их когда-то госпитализировали ночью, что они видели несчастный случай на свадьбе, чуть не утонули и были спасены, стали жертвами нападения животных. В среднем удавалось убедить около трети опрашиваемых, но в случаях с приятными «воспоминаниями» результаты были ошеломляющими. Например, в одном из исследований при помощи «своих» детских фотографий более половины респондентов «вспомнили», как когда-то летали на воздушном шаре.

Что доказывает? Внедрение ложных воспоминаний возможно. При этом существуют люди, устойчивые к подобным попыткам. Негативные воспоминания создать сложнее, чем позитивные.

Авторитеты и семья — источники информации, критичность по отношению к которым у нас в норме снижена. Им гораздо проще убедить нас в том, что то или иное событие действительно произошло.

4. Как переубедить скептика: воспоминания о сверхъестественном

Профессор психологии Дж. Маццони провела вместе с Элизабет Лофтус исследование того, как память и внушение могут создавать воспоминания о сверхъестественном. В эксперименте участвовали студенты, скептически относившиеся к мистике. Они прошли через 3 этапа: Чтение фальшивых статей о том, как часто встречается одержимость, интервью с «очевидцами». Обязательно упоминалось, что обычно с этим сталкиваются дети.

Анкетирование на предмет определения страхов, результаты которого обязательно говорили, что, возможно, в детстве они наблюдали бесноватость своими глазами.

В конце студенты оценили возможность того, что они и правда могли такое видеть в возрасте 3–4 лет. Как результат, четверть из них допустили такую вероятность, убежденность остальных также усилилась.

Что доказывает? Чем ближе и реальнее «внедряемое» воспоминание к нашему культурному опыту, тем легче мы поддаемся ему. Также эксперимент доказал, что возможно создать воспоминание о чем-то сверхъестественном.

5. Когда прошла уйма времени, а по часам — 20 минут: память и время

Объединенная русско-американская команда Элизабет Лофтус изучила также и восприятие времени. Участников спрашивали о том, сколько длились прогремевшие несколько лет назад события — теракты в Москве 1999 года и атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Самый важный вопрос: сколько времени прошло от первого до второго теракта? Оказалось, что неважно, чем измерялся интервал — минутами или днями, люди сильно преувеличивали его продолжительность (иногда в несколько раз). К тому же обнаружился интересный эффект: очевидцы московских взрывов были более эмоционально вовлечены в наблюдаемые события, но смогли припомнить меньше деталей, чем когда их спросили про атаку на Всемирный торговый центр. «Помню только, что взрывом был уничтожен дом, в котором спали ни в чем не повинные люди, такие же, как я», — вот пример характерного ответа.

Что доказывает?

Оценка прошедшего времени очень субъективна. Наполненный событиями отрезок времени воспринимается как более протяженный. Нам сложно объективно оценить, сколько же он длился. Сильная личная вовлеченность еще больше снижает ясность воспоминаний.

6. Отравился раз — не ем и сейчас: память и предпочтения

В сотрудничестве с Дэниелом Бернштейном Элизабет Лофтус провела эксперимент о формировании предпочтений. В ходе исследования людям сообщили: компьютерная программа проанализировала их данные и показала, что в детстве они, вероятно, пострадали от отравления яйцами или маринованными огурцами. На втором этапе их пригласили на вечеринку и попросили поделиться мнением об угощениях. Те, кто «отравился» в детстве, наотрез отказались от соответствующих продуктов в меню.

Что доказывает? Наши воспоминания влияют на предпочтения, мысли и поведение, и ложная память в этом случае ничем не отличается. Если вы изменяете свою память, то она, в свою очередь, изменяет вас. А работает ли это во взаимоотношениях? Ведь если мы «помним», как какой-то человек нас обидел, мы будем избегать его.

А у вас бывало такое, что воспоминания расходились с версией окружающих?