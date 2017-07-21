6 детективных задач, которые могут решить только самые сообразительные

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Дедуктивный метод может пригодиться не только сыщикам. Благодаря ему мы принимаем правильные решения, развиваем наблюдательность и системное мышление.

AdMe.ru предлагает потренироваться на интересных детективных задачах и поднять свои дедуктивные способности на новый уровень.