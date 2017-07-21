6 детективных задач, которые могут решить только самые сообразительные

Дедуктивный метод может пригодиться не только сыщикам. Благодаря ему мы принимаем правильные решения, развиваем наблюдательность и системное мышление.

AdMe.ru предлагает потренироваться на интересных детективных задачах и поднять свои дедуктивные способности на новый уровень.

1.

Трое преступников задумали побег из тюрьмы. Чтобы выбраться, они встали друг другу на плечи, но тому, кто находился на самом верху, не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до окна. Что им нужно сделать, чтобы сбежать?

Ответ.

Самый высокий должен взобраться наверх. У него самые длинные руки, и он сможет дотянуться до окна.

2.

Какое пулевое отверстие было сделано первым?

Ответ.

Второе, так как трещины от отверстий 1 и 3 прекращаются на трещинах от отверстия 2.

3.

Полчаса назад кто-то из соседей совершил кражу, но все утверждают, что в это время были дома. Кто из них лжет?

Ответ.

Человек, который живет в доме слева. Под фиолетовой и зеленой машинами сухо, а под красной — нет, значит, ее владелец только что приехал домой.

4.

10 минут назад кто-то украл деньги в кафе. Все утверждают, что не были в кафе последние 10 минут, но известно, что вор среди них. Кто лжет?

Ответ.

Вор — мужчина с мороженым. Если бы он купил мороженое больше 10 минут назад, оно бы уже растаяло.

5.

Когда взорвется бомба?

Ответ.

Бомба не взорвется, потому что провода, идущие от нее, не соединены с часами.

6.

Найдите преступника, который спрятался среди гостей костюмированной вечеринки.

Ответ.

Преступник — справа. Он единственный человек, который не подготовился к вечеринке и впопыхах надел то, что попалось под руку.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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