6 детективных задач, которые могут решить только самые сообразительные
Дедуктивный метод может пригодиться не только сыщикам. Благодаря ему мы принимаем правильные решения, развиваем наблюдательность и системное мышление.
AdMe.ru предлагает потренироваться на интересных детективных задачах и поднять свои дедуктивные способности на новый уровень.
1.
Трое преступников задумали побег из тюрьмы. Чтобы выбраться, они встали друг другу на плечи, но тому, кто находился на самом верху, не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до окна. Что им нужно сделать, чтобы сбежать?
2.
Какое пулевое отверстие было сделано первым?
3.
Полчаса назад кто-то из соседей совершил кражу, но все утверждают, что в это время были дома. Кто из них лжет?
4.
10 минут назад кто-то украл деньги в кафе. Все утверждают, что не были в кафе последние 10 минут, но известно, что вор среди них. Кто лжет?
5.
Когда взорвется бомба?
6.
Найдите преступника, который спрятался среди гостей костюмированной вечеринки.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru