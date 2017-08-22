6 частей тела, о назначении которых мы не догадывались

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Каждую секунду мы выполняем какие-то действия, не задумываясь о том, как же все-таки устроен наш организм. AdMe.ru расскажет о некоторых особенностях нашего тела, о которых вы, возможно, не знали до сегодняшнего дня.

6. Глабелла

Наверняка многие не знают о том, что часть лица, которая находится между бровями, называется глабелла. Эту часть тела используют для измерения эластичности кожи у пациентов с подозрением на обезвоживание. Также вы можете проверить по ней свои нервные рефлексы. Для этого нужно недолго постукивать пальцем по межбровью. Если вы начали моргать, а веки немного дрожат, значит, с рефлексами все в порядке.

5. Трагус (улавливает звуки со спины)

Этот небольшой хрящик на внешнем ухе играет огромную роль при улавливании звуков, которые доносятся сзади, и помогает определить, откуда пришел звук. За счет отражения звуков во внутреннее ухо усиливаются важные частоты и повышается чувствительность.

4. Пядь

Многие слышали, но не многие знают, что пальцы на руках можно использовать как сантиметр. Изначально эта древнерусская мера длины была равна расстоянию между растянутыми пальцами руки — большим и указательным. Было установлено, что размер древнерусской пяди варьировался в пределах 18–23 см.

3. Верхняя мышца губы

На многих снимках короля рок-н-ролла можно заметить, что одна часть его верхней губы приподнята. Эта фишка стала его визитной карточкой. А название у этой мышцы незамысловатое — мышца верхней губы. Она поднимает верхнюю губу, при этом углубляя носогубную складку.

2. Уздечка под губой и языком

Эти небольшие складки слизистой оболочки нужны для поддержания губ и языка. Благодаря уздечке язык двигается в заданном направлении и его движения ограничены. У некоторых людей уздечка языка настолько короткая, что мешает им говорить.

1. Холиус (отвечает за равновесие)

Холиус — название большого пальца ноги. Именно благодаря ему мы поддерживаем равновесие, когда находимся в вертикальном положении. Он отталкивается от земли каждый раз, когда человек делает шаг, и является опорой почти для 40 % веса человека.