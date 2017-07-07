6 безотказных способов быстро избавиться от заложенности носа

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Все, у кого был хоть раз заложен нос, согласятся, что от этого ощущения хочется избавиться как можно скорее.

AdMe.ru собрал советы, как это сделать быстро и надолго.

Помассируйте точку между бровями

Легко, но уверенно массируйте эту точку в течение минуты. Данный массаж оказывает влияние на слизистую носа: предотвращает высыхание пазух и воспаление;

оказывает профилактическое воздействие;

уменьшает давление в лобных пазухах.

Воздействуйте на пазухи носа

Указательным и средним пальцами, аккуратно надавливая, совершайте круговые движения в области крыльев носа в течение 1–2 минут. Данная процедура поможет открыть носовые проходы, и высморкаться будет намного проще.

Помассируйте точку между носом и губой

Легкими движениями выполните массаж между верхней губой и носом. Массируйте точку в течение 2–3 минут. Данная процедура поможет снять отечность в носу.

Используйте увлажнитель воздуха

Когда влажность воздуха меньше 40 %, слизь в носу пересыхает и мешает свободному дыханию. Если слизи уже много, а влажность невысокая, могут развиться тяжелые бактериальные осложнения. Оптимальные показатели влажности — от 40 до 60 %.

Прогрейте переносицу

Возьмите теплую салфетку (ее можно прогреть в микроволновке или опустить в горячую воду и тщательно выжать). Компресс не должен обжигать, температура комфортная. Тепло сделает слизь более жидкой. После прогревания высморкайтесь или промойте нос физраствором.

Если насморк вызван аллергией, займитесь физкультурой

Когда сердечный ритм достаточно увеличивается и тело согревается, это хорошо влияет на разжижение слизи в носу, высмаркиваться станет намного легче. 15 минут физической нагрузки будет достаточно, чтобы справиться с аллергическим насморком (если вы избегаете аллергенов).