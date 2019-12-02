50 онлайн-курсов, которые заменят 5 лет в университете

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал что-то вроде: «Было бы круто научиться писать музыку», или «Вот бы мне владеть навыками выживания в условиях дикой природы», или «О боже, как сделать так, чтобы малыш наконец перестал кричать?». Сейчас у нас есть все условия, чтобы научиться чему угодно у лучших специалистов, не выходя из дома.