50 онлайн-курсов, которые заменят 5 лет в университете
Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал что-то вроде: «Было бы круто научиться писать музыку», или «Вот бы мне владеть навыками выживания в условиях дикой природы», или «О боже, как сделать так, чтобы малыш наконец перестал кричать?». Сейчас у нас есть все условия, чтобы научиться чему угодно у лучших специалистов, не выходя из дома.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 50 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам разобраться в чем угодно: от Большого взрыва до криптовалют.
Прокачать интеллект
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История денег. 5 лекций, Arzamas
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Русский язык от «гой еси» до «лол кек». 5 лекций + тест, Arzamas
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Как работает литература. 5 лекций, Arzamas
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Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы. 6 лекций, Arzamas
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Буддизм и современная психология. Принстонский университет
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История рока, часть первая. 4 недели, Рочестерский университет
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Любовь как орудие социальной справедливости. 6 недель, Стэнфордский университет
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История и технологии выживания. Томский государственный университет
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Гитара для начинающих. 6 недель, Музыкальный колледж Беркли
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Китайский для начинающих. 7 недель, Пекинский университет
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Нейронет. 15 лекций, Отраслевой союз «Нейронет»
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Любовь и материальный мир. 11 лекций, Школа перспективных исследований Тюменского университета
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От Большого взрыва до темной энергии. 4 недели, Токийский университет
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Современное искусство и идеи. 5 недель, Московский музей современного искусства
Освоить новую профессию
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Фотография для начинающих и профи: от смартфонов до зеркальных камер. Мичиганский университет
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Музыкальное продюсирование. Музыкальный колледж Беркли
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IT-поддержка Google. 5 курсов, Google
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Биткоин и криптовалютные технологии. 11 недель, Принстонский университет
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Учимся программировать: основы. 7 недель, Торонтский университет
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Научная коммуникация. 42 лекции, Университет ИТМО
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Маркетинг — быстрый старт. 8 лекций, НИУ ВШЭ
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Логистика. 50 лекций, СПбГУ
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«Я — режиссер». Интерактивное онлайн-руководство о том, как сделать свой фильм. 37 лекций, Дальневосточный федеральный университет
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Кулинарная наука. 6 курсов, Гонконгский университет науки и технологии
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Как работать умнее, а не тяжелее: Планирование рабочего времени для повышения личной и профессиональной производительности. 4 недели, Калифорнийский университет в Ирвайне
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Писательское искусство: ремесло сюжета. 4 недели, Уэслианский университет
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Основы пластического грима. 4 лекции, преподаватель Высшей школы режиссеров и сценаристов «Ленфильма» Денис Райков
Понять себя и свое тело
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Основные физиологические показатели: понимание сигналов, которые подает наш организм. 6 недель, Пенсильванский университет
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Мозг и потребности. 12 лекций + тест, физиолог Вячеслав Дубынин
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Позитивная психиатрия и психическое здоровье. 5 недель, Сиднейский университет
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Гениальность, одаренность, посредственность. 54 лекции, Томский государственный университет
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Здоровое старение. 15 лекций, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
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Зависимый мозг. 8 лекций, Университет Эмори
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Биоэтика. Курс об этических проблемах в биологии и медицине. 12 лекций, специалист по философским проблемам биологии и медицины Елена Брызгалина
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Счастье и самореализация в жизни. 6 недель, Индийская школа бизнеса
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Понимание памяти: объяснение психологии памяти через фильмы. 5 недель, Уэслианский университет
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Психология популярности. 6 недель, Университет Северной Каролины
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Наука сна. 8 лекций + тест, доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов
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Чувствительная материя. 14 лекций, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО)
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Музыка в моей голове. 16 лекций, Год музыки Великобритании и России 2019
Стать лучшими родителями
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Руководство по обеспечению безопасности и здоровья новорожденных. 4 недели, Университет Колорадо
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Короткие курсы по грудному вскармливанию. 1 неделя, Стэнфордский университет
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Повседневное родительство: азбука воспитания детей. 4 недели, Йельский университет
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Возможно ли воспитать детей «правильно»? 6 недель, НИУ ВШЭ
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Детское питание и кулинария. 5 недель, Стэнфордский университет
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Права ребенка — междисциплинарное введение. 7 недель, Женевский университет
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Воспитание креативности в семье. 22 лекции, Международная лаборатория образовательных технологий «Образование для Новой Эры»
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Школа читателя: формирование читательской культуры в подростковом возрасте. 8 лекций, МПГУ
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Естественное овладение детьми навыками грамотности. 3 недели, Калифорнийский университет
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Управление собой. Родители. 17 лекций, доктор психологии Виктория Шиманская
Фото на превью The Theory of Everything / Universal Pictures International