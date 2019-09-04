50+ бесплатных обучающих онлайн-ресурсов, которые пригодятся и школьникам, и их родителям

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Многие помнят, как клевали носом под монотонный пересказ биографии Пушкина, скучали, изучая химические реакции по формулам, и поеживались в холодном классе с зелеными стенами и этими вечно жужжащими лампами. А тут еще учительница внезапно говорит: «Закрыли учебники и достали двойные листочки!»

Здорово, что сейчас есть возможность сделать учебу интересной, необычной и, главное, эффективной. Мы в AdMe.ru выбрали сайты, которые помогут просто и с удовольствием освоить школьную программу. Конкурс, посвященный Луне; рекомендации по созданию прозрачной квантовой колы; исторический сериал для смартфона; бесплатные программы для изучения 18 языков — это только малый список того, что нам удалось найти. В качестве бонуса вас ждут несколько образовательных ресурсов для взрослых, от которых просто невозможно оторваться.

Начальная школа

Учи.ру

Математика, русский, окружающий мир и английский в игровой форме для школьников и дошкольников. Можно выполнять задания олимпиад, за что этот ресурс очень жалуют учителя. IQша

Тренировочные задания для детей от 2 до 11 лет. Всю школьную программу не пройдешь, но узнать что-то новенькое и отработать некоторые темы точно получится. Развитие ребенка

Огромная база материалов для занятий с детьми 0+, есть и раздел для подготовки к школе, а также программа 1-го класса. Могут быть очень полезны задания для начального изучения английского. Знания

Русская версия международного сайта с замечательной задумкой: никто не знает всего, но все знают кое-что. Здесь можно задать вопрос по любому школьному предмету и получить ответ.

1–11 классы

Дети и наука

Философия ресурса — научить учиться системно и осознанно. Привлекательный дизайн сайта заставляет задуматься, не заняться ли прямо сейчас зоологией беспозвоночных или клеточным дыханием. Все бесплатно, проект можно поддержать, если душа просит. МетаШкола

Бесплатные тесты, игры, конкурсы и вебинары. Все так или иначе связано со школьной программой. Портфолио удастся пополнить парочкой новых дипломов, например за победу в шахматном турнире или конкурсе по физике, посвященном Луне. Решебник.ком

Готовые домашние задания для детей с 1 по 11 класс по 32 предметам. Скорее всего, столько дисциплин нет ни в одной школе. Online Test Pad

Посвященный тестированиям сайт включает целый образовательный раздел, где можно проверить свои знания по разным школьным темам, будь то основные даты истории, Смутное время, постановка ударений или таблица умножения. Nashol.com

Ссылки на словари, готовые домашние задания, учебники по всем предметам и для всех классов.

Подготовка к ЕГЭ

Фоксфорд

Здесь тоже задания для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам и, конечно, по школьной программе с 3 по 11 класс. Все это на общих началах или с репетитором. Есть пробные бесплатные занятия и интерактивный учебник. Stepik

Еще один открытый портал, где есть не только сами курсы, но и конструктор для их создания. Из основных тем: языки, программирование, подготовка к ЕГЭ. Можно учиться на русском и на английском.

Зарубежные сайты

Академия Хана

Уникальный бесплатный сайт, где можно научиться, кажется, чему угодно в каком угодно возрасте. Единственный момент — там все на английском. Но даже с маленькими детьми можно запросто заниматься, скажем, математикой. Российский канал Академии Хана

На YouTube есть официальный канал академии с лекциями, переведенными на русский язык. Полезного много, но несравнимо меньше, чем на основном ресурсе. Зато по-русски. PhET Simulations

Обучение с помощью онлайн-симуляций от Университета Колорадо. Тут можно наглядно изучить агрегатные состояния вещества, разобраться в конце концов с таблицей умножения и сделать еще много чего интересного. Самое главное, все доступно на русском и еще на паре десятков языков.

Математика

Средняя математическая интернет-школа

Лаконичный дизайн чуть было не сбил нас с толку, но оказалось, что на этом ресурсе собраны все материалы по математике для средней школы. Удобно использовать как справочник. Онлайн-справочник формул

Незаменимый помощник для технарей. Здесь есть не только формулы: можно строить графики, измерять углы и решать уравнения. Интересно, удобно ли сюда подглядывать, когда сидишь на контрольной? ВниманиеТВ

Ресурс огромный, но школьникам особенно пригодится раздел о математике. Видеоуроки, которые ведут профессиональные преподаватели, чья главная цель — разжечь интерес к теме и сделать так, что учеников будет уже не остановить. Math24.biz

Сайт помогает старшим школьникам и студентам находить интегралы и производные, вычислять пределы и суммы ряда, разбираться с матрицами, уравнениями, неравенствами и многими другими сложными математическими явлениями. Школьная математика

Материалы по предметам с 5 по 11 класс. Есть готовые домашние задания, много теории и подборка для подготовки к экзаменам.

Русский язык

Образование на русском

Государственный институт русского языка им А. С. Пушкина создал проект, который поможет изучать русский язык на разных уровнях. Есть раздел для иностранцев, а есть для тех, кому «великий и могучий» приходится родным. Интерактивные задания и игры для детей 5–7 лет, небольшая библиотека для них же, а также методические рекомендации для родителей и учителей. @great_russian

Постоянно пополняющаяся подборка полезных и небезынтересных фактов о русском языке. Тесты на знание подросткового сленга, список самых распространенных ошибок в учебниках, статья о семантическом происхождении обращения «ты» или способы запоминания сложных случаев. Шикарно не только для школьников, но и вообще для всех, кто имеет отношение к русскому языку.

Литература

Интеллект-видео

Несколько десятков лекций по литературе, взятые с телеканала «Бибигон», не оставят равнодушным даже самого закоренелого технаря. Очень удобно для школьников, которые изучают творчество писателей XIX и XX века. Здесь все главные герои художественного слова за последние 200 лет, от Пушкина до Пастернака. Litra.ru

Удобный сайт для изучения литературы. Библиотека произведений и кратких содержаний, биографии, критика и готовые домашние задания. Литература в формате А4

Виртуальная библиотека с массой полезных материалов. Непременно пригодится при подготовке презентации. В наличии информация о писателях, критика, характеристики героев, отрывки из произведений. Детская онлайн-библиотека

Вся школьная программа по литературе на одном сайте, можно читать онлайн или распечатать.

География

Библиотека географа

Полезные книги по географии, которыми делятся пользователи. На ресурсе уже более 2 000 изданий. Кругосвет

Сетевая энциклопедия с большим и подробным разделом по географии. Алфавитный указатель делает навигацию удобной и простой. Пара секунд, и слова «эоловые осадки», «Кайруан», «Фула» и «Делос» обретут смысл. Краткая географическая энциклопедия

Термины, географические наименования, путешественники — масса полезной информации.

Биология

Зуброминимум

Конспекты по биологии в самом лучшем из возможных форматов: кратко, четко и по делу. Ресурс будет полезен при подготовке к ЕГЭ или просто чтобы вспомнить, что такое хромосомы, чем отличается митоз от мейоза и как чередуются поколения у растений. Канал Людмилы Денисенко

Удобно, когда специалист может подробно объяснить все темы по биологии. Если это не получилось, к примеру, у учителя. Большая подборка видео, нацеленных на подготовку к ЕГЭ. Биология

Паблик о ботанике, биофизике, физиологии, экологии и многом другом, связанном с наукой о живом.

Физика

НаучПок

YouTube-канал с множеством научно-популярных роликов о жизни. Раздел по физике вдохновляет: как сделать световой меч, почему нельзя выбрасывать батарейки, как работает салют — темы, интересные не только школьникам. Qwerty

Канал, удостоенный признания и почестей в мире науки, выбрал вдохновляющий девиз: «Критическое мышление и здравый смысл». Кладезь знаний о космосе, физике явлений и астрономии.

Химия

Простая наука

Что самое интересное в химии? Все школьники знают, что опыты. Здесь их очень много: как получить фараоновых змей, пушистые рифы, горящее железо — это только то, что первое попалось нам на глаза. Есть еще и эксперименты по физике. Thoisoi

Еще один ресурс с опытами по химии. Более миллиона подписчиков подтверждают, что здесь есть на что посмотреть. Нетривиальные опыты с объяснениями, что очень важно. Ледяная молекулярная икра, прозрачная квантовая кола, батарейка из фольги, вечные листья из никеля — неплохая подборка.

История

История РФ

Хронология событий, краткий курс истории, лента времени, личности и тесты. Все самое нужное, чтобы погрузиться в историю своей страны. 1968 digital

Истории героев изменившего мир 1968 года, рассказанные с экрана смартфона, который мог бы у них быть. Планируется 40 серий, уже есть 35.

Иностранный язык

British Council

Сайт для изучения английского языка, созданный в Великобритании. Песни, стихи, тексты, упражнения, тренирующие чтение, письмо, грамматику, произношение — все оформлено в духе лучших на сегодняшний день интерактивных образовательных ресурсов. Livemocha

Предлагается бесплатное изучение 18 языков, включая английский, французский, испанский, корейский, турецкий, японский или, например, греческий. Начать заниматься можно сразу же с коротких базовых фраз. Удобно и увлекает. Школа Джобса

Иностранный язык для любителей сериалов. Диалоги, построчный перевод, и скучно точно не станет. Native English

Грамматика, тесты, фонетика, лексика, игры, репетиторы и форум для обсуждения насущных вопросов. Хорошая база для изучения языка: есть упражнения, можно забрать себе теоретические подсказки, послушать произношение и почитать топики.

Информатика

Дистанционная подготовка по информатике

Команда ведущих преподавателей школ и вузов создала сайт, где собрано все о языках и практике программирования. Удобно, наглядно и бесплатно.

Экономика

Экономика для школьников

Уникальная площадка, созданная для того, чтобы удовлетворить интерес школьников к экономике. Материалы для подготовки к олимпиадам, книги и лекции по предмету, которому давно пора уделять больше внимания в звене среднего образования.

Сверх программы

Смартия

Открытый интернет-ресурс, где можно познакомиться с современными профессиями, такими как SMM-специалист, тестировщик или веб-аналитик, а также пройти тест на профориентацию. Arzamas

Мультфильмы, музыка, наука и книги в разделе для детей и доступ к неисчерпаемым знаниям в разных областях для взрослых. Здесь не ориентируются на школьную программу, здесь все намного шире и интереснее. Одаренные дети

Ресурс с господдержкой, где школьники могут поучаствовать в конкурсах и получить призы. Фотография; иллюстрация; написание стихов, эссе и художественной прозы; исследования — это только часть направлений, по которым проводятся конкурсы. За успешное участие и победу предусмотрены баллы, которые в конце концов можно обменять на ценные призы, в том числе планшет. Лекториум

Много-много познавательного для взрослых, но удобный фильтр помогает показать предназначенные школьникам лекции. Олимпиадная математика, блокчейн и криптовалюты, экология, дроби и навыки управления собой — неплохой набор, который одновременно перекликается с программой и смело шагает за ее рамки. Национальная электронная библиотека

Огромная коллекция самых разных книг, от периодических изданий до сборников нот. Если разобраться с тематикой подборок, можно найти настоящие сокровища.

Творчество

Поделки для детей

База мастер-классов, которые помогут творить вместе с детьми любого возраста. Разные материалы, подходы, обширная тематика. Мы уверены, что протестировать все, что предложено на сайте, просто невозможно. Re.Сreate.School

Молодой ресурс, где собрались очень опытные и беспредельно творческие преподаватели художественного мастерства, арт-терапии, архитектуры, дизайна и современного искусства. У них в инстаграме можно ловить бесплатные занятия в прямом эфире, а на сайте выложен неплохой открытый архив видеоуроков.

Бонус: наши любимые образовательные сайты, которые пригодятся тем, кто уже вышел из школьного возраста

КиберЛенинка

Аттракцион невиданной щедрости от создателей этого ресурса: огромная база научных статей и журналов в открытом доступе. Невероятно удобно. Особенно оценят те, кто, как мы, испытал на себе радости работы с такими материалами в обычной библиотеке. Edukatico

Международный агрегатор образовательных ресурсов. Есть версии на английском и немецком языках и доступ к тысячам курсов по 22 предметам от всемирно известных университетов: Гарвард, Стэнфорд, Беркли. Звучит привлекательно, правда? Универсариум

Внушительная база курсов от ведущих российских преподавателей и вузов. Педагогика, бизнес, литература, кино, точные науки. Надо только найти время, и можно учиться без остановки. ПостНаука

Архив видеолекций о достижениях фундаментальной науки и важных современных технологиях. Наполнение ресурса создают 800 ученых, в том числе нобелевские лауреаты. Эволюция композитов, вся правда о современной школе, из чего делают спутники — только на главной странице такие темы, которые хочется изучать тотчас же. Здесь научный подход, все сложно и очень интересно. Есть библиотека, курсы, игры и даже анимация. Web-paint

Проект по книге Марка Кистлера «Вы сможете рисовать через 30 дней». Философия такова: если будешь рисовать по 20 минут в день, можешь стать художником. Много уроков в разных техниках.