5 загадочных людей, личность которых не установили до сих пор

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История человечества пестрит белыми пятнами. Периодически в ней возникают люди, о которых почти ничего не известно. Десятки лет рассказы о них будоражат воображение, ведутся споры, выдвигаются гипотезы, но это не приближает нас к разгадке их тайн. AdMe.ru собрал для вас несколько коротких историй о людях XX века, которые пожелали остаться инкогнито.

Леди-бабушка

На снимках, где запечатлено убийство американского президента Дж. Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года, видна женщина с кинокамерой в руках. Журналисты прозвали ее Babushka lady, так как она была в косынке, подвязанной на манер русских бабушек. До сих пор никто не видел кадров, отснятых таинственной незнакомкой. По мнению ФБР, она могла запечатлеть убийство с необычного ракурса и ее свидетельства могли бы многое прояснить. Но загадочная леди так и не объявилась. Никто из присутствующих на месте происшествия также не смог сказать, кто она такая.

Человек из Тауреда

В 1954 году в токийском аэропорту мужчина в деловом костюме привлек внимание охраны, его остановили и начали задавать вопросы. Мужчина отвечал на французском, но свободно говорил еще на нескольких языках. В его паспорте стояли печати из множества стран, включая Японию. Он утверждал, что приехал из страны под названием Тауред, расположенной между Францией и Испанией. Проблема заключалась в том, что ни на одной из имеющихся карт в этом месте не было Тауреда — там находилась Андорра. Этот факт мужчину сильно опечалил. Он сказал, что его страна существовала столетия и показал местные права и чеки. Сотрудники аэропорта оставили мужчину в гостиничном номере с охраной за дверью, а сами попытались найти больше информации о нем. Когда же они вернулись, выяснилось, что мужчина бесследно исчез. Дверь не открывалась, охрана не слышала никакого шума в номере, а через окно он уйти не мог — слишком высоко. Удивительно, но из помещения службы безопасности аэропорта исчезли все вещи этого пассажира.

Д. Б. Купер

24 ноября 1971 года в Портленде на борт самолета, следующего в Сиэтл, поднялся человек, купивший билет на имя Д. Купера. В руках у него был черный портфель. После взлета «Купер» передал стюардессе записку. В ней сообщалось, что в портфеле у него бомба. От властей он потребовал 200 000 долларов и 4 парашюта. Пилоты передали его требования властям. После приземления в аэропорту Сиэтла все пассажиры были освобождены, а требования «Купера» выполнены, после чего самолет взлетел еще раз. На борту оставались члены экипажа и таинственный «Купер». В небе над штатом Невада сохранявший спокойствие угонщик приказал всему персоналу оставаться на местах, а сам открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул в ночное небо, прихватив деньги. Несмотря на большое число свидетелей, которые могли бы его опознать, угонщика самолета так и не нашли. Были найдены лишь часть денег в реке и галстук, который он оставил в самолете. Официальное расследование всех обстоятельств дела было приостановлено ФБР только летом 2016 года.

Неизвестный бунтарь

Один из главных символов борьбы человека против системы в XX веке — фото, сделанное во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Неизвестный бунтарь в течение получаса в одиночку сдерживал колонну танков. Танк не смог объехать протестующего и остановился. Это побудило героя снимка забраться на танк и поговорить с членами экипажа. Через некоторое время протестующий спустился с танка и продолжил свою стоячую забастовку, не давая танкам ехать вперед. Неизвестно, что с ним стало, а его личность так и не была установлена.

Тайный поклонник Эдгара Аллана По

Ежегодно с 1949 года, в день рождения Эдгара Аллана По, его могилу посещает неизвестный поклонник. Таинственный посетитель всегда надевает черное пальто и шляпу; его лицо скрыто шарфом или капюшоном. Каждый раз он оставляет у надгробия 3 красные розы и початую бутылку коньяка. Предполагается, что розы символизируют По, его жену Вирджинию и тещу Марию Клемм — все они похоронены именно здесь. В чем состоит символическое значение оставляемой бутылки с коньяком, остается лишь догадываться. Иногда поклонник оставлял также и записки. По всей видимости, зачинатель традиции скончался в 1998 году, и с тех пор на могилу наведывался его преемник. Тем не менее несколько пропусков ритуала с 2009 года дают основание говорить о том, что традиция исчезла. Имена поклонников писателя остаются загадкой.