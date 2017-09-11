5 задачек с подвохом, справиться с которыми могут лишь самые сообразительные

5 задачек с подвохом, справиться с которыми могут лишь самые сообразительные

Не все задачи требуют сложных вычислений. Для решения некоторых из них нужна прежде всего сообразительность и, возможно, кое-какие знания из школьной программы.

AdMe.ru подобрал для вас 5 таких задачек — они придутся по силам и взрослым, и детям, а ответы на них вы найдете в самом конце статьи.

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

Задача № 5

Ответы:

  1. В пустом кармане есть дыра.
  2. 1955 — это не год, а номер палаты роддома, в которой мужчина появился на свет.
  3. Этот человек жил до нашей эры. Следовательно, в 1995 году до нашей эры ему был 10 лет, а в 1990-м исполнилось 15.
  4. Меня зовут Феликс (Felix). Железо в периодической таблице элементов обозначается как Fe, а LIX — это запись числа «59» римскими цифрами.
  5. Лучше выбрать первую дверь. Медведица, защищающая своего медвежонка, вряд ли выпустит человека живым, даже если он предложит ей всю свою еду, а переплыть озеро с крокодилами сможет далеко не каждый. Огонь за первой дверью можно потушить водой из озера (вот тут пригодится ведро), а крокодилов можно отвлечь едой, чтобы не мешали зачерпывать воду.
50 На склад!
25 Комментарии
  • 11 сентября 2017
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