5 задачек с подвохом, справиться с которыми могут лишь самые сообразительные

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Не все задачи требуют сложных вычислений. Для решения некоторых из них нужна прежде всего сообразительность и, возможно, кое-какие знания из школьной программы.

AdMe.ru подобрал для вас 5 таких задачек — они придутся по силам и взрослым, и детям, а ответы на них вы найдете в самом конце статьи.