5 задачек с подвохом, справиться с которыми могут лишь самые сообразительные
Не все задачи требуют сложных вычислений. Для решения некоторых из них нужна прежде всего сообразительность и, возможно, кое-какие знания из школьной программы.
AdMe.ru подобрал для вас 5 таких задачек — они придутся по силам и взрослым, и детям, а ответы на них вы найдете в самом конце статьи.
Задача № 1
Задача № 2
Задача № 3
Задача № 4
Задача № 5
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Ответы:
- В пустом кармане есть дыра.
- 1955 — это не год, а номер палаты роддома, в которой мужчина появился на свет.
- Этот человек жил до нашей эры. Следовательно, в 1995 году до нашей эры ему был 10 лет, а в 1990-м исполнилось 15.
- Меня зовут Феликс (Felix). Железо в периодической таблице элементов обозначается как Fe, а LIX — это запись числа «59» римскими цифрами.
- Лучше выбрать первую дверь. Медведица, защищающая своего медвежонка, вряд ли выпустит человека живым, даже если он предложит ей всю свою еду, а переплыть озеро с крокодилами сможет далеко не каждый. Огонь за первой дверью можно потушить водой из озера (вот тут пригодится ведро), а крокодилов можно отвлечь едой, чтобы не мешали зачерпывать воду.