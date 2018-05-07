5 задачек, для решения которых вам понадобятся и логика, и смекалка, и даже фантазия

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Пожалуй, нет на свете ни одной научной теории, относительно которой мнения всех людей были бы единогласны. Даже теорию о пользе разгадывания кроссвордов, головоломок и ребусов некоторые ученые считают не более чем хорошим маркетинговым ходом. В ответ их оппоненты приводят серьезные аргументы в пользу интеллектуального досуга.

А пока ученые спорят и дискутируют в поисках истины, мы в AdMe.ru собрали для вас очередную порцию загадок и головоломок о девушке Маше, которая из маленькой рассеянной девочки выросла в талантливого криминалиста. По сложившейся доброй традиции, каждая новая загадка будет сложнее предыдущей.

1. Бабушка и рассеянная внучка

Маша отправилась в аптеку за лекарствами для своей бабушки. Фармацевт посмотрел на рецепт и вручил ей 4 одинаковых таблетки: 2 от повышенного давления и 2 против аллергии. Также он предупредил, что бабушке нужно принять по 1 таблетке каждого препарата за несколько часов до сна. Девочка рассеянно бросила их в сумку. Придя домой, Маша осознала свою ошибку: перед ней лежало 4 совершенно одинаковых таблетки. Наступил вечер. Бабушке нужно принять 1 таблетку от повышенного давления и 1 от аллергии. Как же ей выбрать правильные таблетки?

2. Бабушка и курицы

Бабушка поправилась и переехала в деревню. Там она завела 3 куриц, которые несли 3 яйца за 3 дня. Узнав об этом, Маша решила, что продавать яйца — довольно прибыльное дело, и купила бабушке еще 12 таких же куриц. Сколько яиц соберет бабушка через 15 дней?

3. Как узнать преступника по руке?

Маша выросла, выучилась на криминалиста и отправилась на свое первое дело. В доме произошло убийство: 1 из 5 человек, которые там жили, нашли убитым в собственной постели. Под подозрение попали 4 остальных жильца. Юный детектив попросила каждого из них рассказать, что он делал во время убийства, и показать руки. 1-й заявил, что все это время был на кухне. 2-й рисовал в своей комнате. 3-й сообщил, что предыдущие 3 часа провел в ванной. 4-й рассказал, что с самого утра читал книгу в саду. Помогите девушке вычислить преступника.

4. Как положить на стол последнюю монету?

Маша и ее коллега одновременно претендовали на повышение. Начальник собрал их вместе и предложил сыграть в игру, победитель которой и получит желанное место в отделе. Есть круглый стол и много монет. Маша и ее соперник должны по очереди класть по одной монете на этот стол. Нельзя класть одну монету на другую, нельзя, чтобы они высовывались за пределы стола, нельзя ставить их ребром. Выиграет тот, кто положит последнюю монету, и при этом на столе больше не останется свободного места. Какая тактика поможет Маше со 100%-й гарантией получить желаемое повышение?

5. Странные находки в пустыне

Продуктивно проработав несколько лет в отделе, Маша отправилась путешествовать по миру. Однажды во время перехода по одной из африканских пустынь она обнаружила очень странные вещи. Сначала на ее пути оказалось несколько мешков с песком, немного поодаль валялись разные продукты, а пройдя еще немного, девушка увидела разбросанные ботинки разного размера. Наконец она наткнулась на тело босого мужчины, который держал в руках сломанную спичку. Помогите девушке разобраться, что здесь вообще произошло и кто убил этого мужчину.

Ответы

1. Единственная возможность решить проблему — разделить все таблетки пополам и принять по половинке от каждой таблетки. Тогда бабушка точно выпьет нужные лекарства. 2. Если за 3 дня 3 курицы снесли 3 яйца, то 1 курица несет по 1 яйцу раз в 3 дня. Значит, за 15 дней она снесет 5 яиц. Следовательно, 15 курочек за 15 дней снесут 75 яиц. 3. После долгого пребывания в воде кожа на пальцах и ладонях сильно морщится, и если бы 3-й жилец действительно провел 3 часа в ванной, его пальцы на момент приезда детектива все еще были бы сморщенными. Таким образом, 3-й жилец лжет, а значит, он и есть убийца.

4. Маша кладет монету ровно на середину круглого стола, соперник кладет свою, затем Маша кладет монету точно напротив монеты соперника. Коллега опять кладет свою монету, Маша снова кладет монету напротив, и так до конца игры. Получается, что соперник будет выбирать то место на столе, напротив которого всегда найдется место для монеты Маши. В итоге она положит свою монету последней. Можете сами проверить эту теорию: она действительно работает. 5. 3 человека летели на воздушном шаре. Но произошла авария, и шар начал падать. Сначала летевшие на нем люди сбросили мешки с песком, затем еду, затем свою обувь, а потом решили тянуть жребий, кому нужно спрыгнуть, чтобы замедлить падение. Упавший мужчина проиграл, вытащив короткую спичку, и вынужден был прыгать.

Ну что, удалось вам помочь Маше справиться с непростыми задачками? Какая из них показалась вам самой сложной?