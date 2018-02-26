5 задач о людях, которые подключили смекалку и выбрались из затруднительного положения. А у вас получилось бы?

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Всем нам с детства твердили, что очень важно хорошо учиться и приносить из школы высокие оценки. Однако исследования психолога Бенджамина Харди утверждают обратное: троечники преуспевают в жизни и достигают успеха даже чаще, чем отличники. А все потому, что отличники склонны накапливать знания, не всегда находя им практическое применение. Троечники же мыслят нестандартно и подвергают сомнению общепринятые решения. А как много полученных в школе знаний используете на практике вы?

Героям задач, которые мы в AdMe.ru собрали для вас, пришлось вспомнить и математику, и теорию вероятности, и даже действующие законы, чтобы выкрутиться из непростых ситуаций. Получилось почти у всех!

1. Очень хитрый преступник

24 ноября 1971 года человек, представившийся Дэном Купером, купил билет на самолет «Боинг-727», взошел на борт, а во время перелета из Портленда в Сиэтл показал стюардессе чемодан с чем-то, похожим на взрывное устройство, и объявил об угоне лайнера. Преступник потребовал у властей $ 200 тыс. и 2 парашюта. По приземлении в Сиэтле он получил желаемое и отпустил пассажиров. Во время захвата мужчина вел себя вежливо и даже заплатил стюардессе за 2 бурбона, которые заказал во время полета. Далее Купер потребовал поднять самолет в воздух, а затем выпрыгнул из лайнера с парашютом над лесами штата Вашингтон. Кем был автор единственного в истории нераскрытого похищения самолета и что с ним стало — неизвестно до сих пор. Зачем преступнику понадобилось 2 парашюта?

2. Как заработать больше?

Вы — отличный профессионал своего дела, и одновременно 2 компании предложили вам вакансию, о которой можно только мечтать. В обеих фирмах начальная зарплата составляет $ 180 тыс. в год. Но в первой компании в случае удачного сотрудничества вам обещают ежегодную прибавку в $ 20 тыс. Во второй компании обещают добавлять к вашему ежегодному окладу $ 5 тыс. один раз в полгода. В какую компанию вы пойдете работать? Постарайтесь не думать над ответом очень долго.

3. Кондитер, который дружит с математикой

Эта история приключилась давным-давно, когда не было еще ни компьютеров, ни мобильных телефонов. Кондитер захотел испечь праздничный пирог к дню рождения своей любимой дочери. Он знал, что тесто должно находиться в духовке строго 15 минут. Но вот незадача: старые часы кулинара сломались, а новые было некогда искать. Дочь должна была вернуться из школы через полчаса, и повару хотелось встретить ее уже с тортом, украшенным свечами. Было у него лишь двое песочных часов, одни из которых были рассчитаны на 7 минут, а вторые на 11. Но кондитеру все же удалось испечь самый вкусный пирог для своей дочери и успеть к ее приходу. Как?

4. Неудачливый воришка

А вот и задача о человеке, который оказался не очень сообразительным и решил ограбить хранилище банка. На входе стоял охранник, вор притаился рядом. К охраннику подошел служащий банка, и охранник угрюмо сказал ему: «Шесть». Служащий четко ответил: «Пять», и охранник пропустил его. Следующему служащему охранник сказал: «Пять», и тот уверенно ответил: «Четыре». «Вот болваны, это же элементарно» — подумал грабитель и смело направился к охраннику. Тот смерил его взглядом с ног до головы и произнес: «Четыре». Человек торжественно ответил: «Три» и тут же был арестован. Почему ответ воришки был неправильным, и что ему нужно было ответить?

5. Красавица и умница

У одного обедневшего вельможи было 2 дочери, Эльза и Герда. Первая отличалась удивительной красотой, а вторая поразительным умом. Правитель соседнего королевства был влюблен в Эльзу и пригласил ее на ужин. Но она приехала со своей сестрой, о сообразительности которой ходили легенды. Правитель был старым и некрасивым и понимал, что шансы растопить сердце красавицы Эльзы у него невелики, но также он знал, что вторая сестра, Герда, очень любит загадки, потому решил рискнуть и замыслил хитрость. Он сказал, что к ужину повяжет каждой сестре на голову цветную ленту, золотистую или красную. У сестер могут оказаться как одинаковые, так и разные ленты.

Никаких сигналов за столом, фраз, намеков и подмигиваний быть не должно. И ни одного зеркала во всем зале. После десерта правитель ждал от каждой сестры одно лишь слово: цвет своей ленты. Если обе сестры угадают, правитель даст им столько золота и драгоценностей, сколько они смогут унести. Если правильно назовет свой цвет ленты одна сестра — угадавшей он подарит жемчужное ожерелье. Но если обе будут неправы, Эльза станет его женой. Герда отвела сестру в сторону, что-то сказала ей, и они решили принять правила этой странной игры. И да, после ужина Эльзе вовсе не пришлось выходить за старика замуж. Что придумала умная Герда?

Давайте проверим, как много задач вам удалось решить. Правильные ответы ожидают вас под стрелкой.

Ответы

1. По законам США, терроризм карается смертной казнью. Поэтому мужчина подозревал, что для него предоставят бракованный парашют. Но, потребовав 2 парашюта, он навел власти на мысль, что якобы планирует прыгать с заложником. Поэтому его план удался. Власти не рискнули жизнями заложников и предоставили террористу 2 рабочих парашюта. 2. Несмотря на, казалось бы, очевидный выбор первой компании, более прибыльно будет все же работать во второй. Давайте посчитаем зарплату за 3 года в обоих вариантах. Первая компания: 1-й год — ваш доход $ 180 тыс. 2-й год — $ 200 тыс. 3-й год — $ 220 тыс. Итого за 3 года ваша зарплата составит $ 600 тыс. Вторая компания: 1-е полугодие — $ 90 тыс. 2-е полугодие — $ 95 тыс. 3-е полугодие (2-й год) — $ 100 тыс. 4-е полугодие — $ 105 тыс. 5-е полугодие (3-й год) — $ 110 тыс. 6-е полугодие — $ 115 тыс. Итого за 3 года во второй компании ваша зарплата составит $ 615 тыс. 3. Кулинар должен перевернуть и первые, и вторые песочные часы одновременно. Когда в верхней части часов на 7 минут закончится песок, пирог следует поставить в печь. Во вторых часах песок полностью пересыплется из верхней части в нижнюю за 4 минуты. До полной готовности пирога необходимо подождать еще 11 минут, то есть следует перевернуть большие часы еще один раз. 4. В слове «шесть» — 5 букв, в слове «пять» — 4, в слове «четыре» — 6. Правильный ответ — «шесть». 5. Герда понимала, что цвет обеих лент угадать можно лишь при большом везении, а это слишком большой риск. Зато угадать цвет одной и получить ожерелье — вполне реально. Сестры договорились, что одна из них, например, Эльза, глядя за ужином на сестру, будет считать, что лента на ее голове точно такого же цвета. А вторая, Герда, будет, наоборот, считать, что ее лента другого цвета. Так, если у обеих окажутся одинаковые ленты, одна из сестер точно назовет свой цвет правильно. Представим, что у Эльзы лента красная, а у Герды золотистая. Тогда Эльза, которая считает, что у нее такая же лента, как у Герды, скажет «Золотистая», а Герда, которая думает, что ленты разные, глядя на Эльзу, тоже скажет «Золотистая». И снова есть одно точное попадание! Да, в таком случае сестры не угадают цвет обеих лент. Но зато Эльзе не придется выходить замуж за хитрого старика-правителя.