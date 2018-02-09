5 задач на логику, после которых мозг заработает на всю катушку

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Логические задачи — это один из самых эффективных методов развития интеллекта и мышления. Нестандартные задания своего рода «гимнастика для ума», которая очень нужна каждому из нас. Предлагаем вам поучаствовать в интеллектуальном мини-марафоне на логику, внимательность и сообразительность.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 5 задач, где каждая новая немного сложнее предыдущей. И помните: иногда все оказывается проще, чем кажется на первый взгляд.

1. Семь сестер на даче

Семь сестер приехали на дачу, и каждая занялась каким-то делом. Первая любовный роман читать начала, вторая — оладьи жарить, третья — в шахматы играть, четвертая — кроссворды разгадывать, пятая стирку затеяла, шестая огород поливать пошла. А чем занялась седьмая сестра?

2. Кража туфелек

Достались одному молодому человеку в наследство две фабрики по производству дамских туфелек удивительной красоты. И все бы хорошо, да заметил владелец, что рабочие на фабриках этих приноровились воровать прекрасные туфельки для своих подружек и жен. И ведь каждого за руку не поймать! Какое же решение принял владелец фабрик, чтобы сократить воровство туфелек?

3. Кошка и мышка

Когда идет дождь, кошка сидит в комнате или в подвале. Когда кошка в комнате, мышка сидит в норке, а сыр лежит в холодильнике. Если сыр на столе, а кошка в подвале, то мышка в комнате. Сейчас идет дождь, а сыр лежит на столе. Тогда где кошка и мышка?

4. Сколько у вас бедренных костей?

Преподаватель на экзамене дал студентке в руки бедренную кость и спросил: — Сколько у тебя таких костей? — Пять! — Неправильно. Бедренных костей у тебя всего две. Но студентка внезапно оказалась права. Как такое может быть?

5. Как перехитрить правителя

Самодержавный правитель одного острова не хотел, чтобы на этом острове поселились пришельцы. Желая показать себя справедливым монархом, он издал распоряжение, согласно которому всякий желающий поселиться на острове должен высказать любое утверждение, от содержания которого зависит его жизнь. Распоряжение гласило: «Если пришелец скажет правду, его расстреляют. Если он скажет неправду, его повесят». Как же пришельцу перехитрить правителя и стать жителем острова?

Давайте же проверим, сколько правильных ответов вам удалось найти.

Ответы

1. Седьмая сестра играет в шахматы с третьей. 2. Владелец приказал на одной фабрике производить только левые туфельки, а на второй только правые. 3. По условию задачи, кошка может быть в двух местах: в комнате или в подвале. Но в комнате кошка не может находиться, так как сыр не лежит в холодильнике (он лежит на столе). Следовательно, кошка находится в подвале. Итак, нам известно, что сыр лежит на столе, а кошка — в подвале. В этом случае мышка — в комнате. 4. Студентка была беременна. Она имела в виду две свои бедренные кости, две кости ребенка и ту кость, которую она держала в руках на экзамене. 5. Если пришелец скажет: «Я осужден к повешению», этим он создаст для правителя безвыходное положение. Ведь если считать это правдой, то полагается его расстрелять. Но тогда это неправда. А если это неправда, то его надо повесить. Но тогда выходит, что он сказал правду. Следовательно, утверждением «Я осужден к повешению» пришелец может сохранить себе жизнь.

Сколько задачек вам удалось решить? Какая понравилась больше всего?