5 видов животиков, которые появляются вовсе не от лишнего веса

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В преддверии лета многим девушкам хочется выглядеть идеально. Но иногда, несмотря на регулярные тренировки и правильное питание, животик никуда не уходит.

AdMe.ru прислушался к Джеймсу Дуйгану (звездному тренеру, среди его клиенток Эль Макферсон и Рози Хантингтон-Уайтли) и разобрался в появлении нежелательных объемов в районе талии.