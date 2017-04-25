5 видов животиков, которые появляются вовсе не от лишнего веса
В преддверии лета многим девушкам хочется выглядеть идеально. Но иногда, несмотря на регулярные тренировки и правильное питание, животик никуда не уходит.
AdMe.ru прислушался к Джеймсу Дуйгану (звездному тренеру, среди его клиенток Эль Макферсон и Рози Хантингтон-Уайтли) и разобрался в появлении нежелательных объемов в районе талии.
«Спасательный круг»
Отличительная черта:
- Валики на боках
Причины появления:
- Сидячий образ жизни
- Любовь к сладкому
- Пристрастие к алкоголю
- В рационе много сахара и рафинированных углеводов (печенье, пирожные и белый хлеб), крахмалистых углеводов (макароны и рис)
Как исправить:
- Уменьшите количество алкоголя. Употребление нескольких бокалов вина 3–4 раза в неделю приведет к «винной талии» — толстый живот и бока. Откажитесь от спиртных напитков на 2 недели, а затем следите за умеренным потреблением алкоголя.
- Пересмотрите рацион. Избегайте диетических и продуктов с низким содержанием жира. Отдайте предпочтение яйцам, постному мясу, овощам. И хорошим жирам: авокадо, орехи и жирная рыба.
- Найдите время для физических упражнений. Для этого не обязательно ходить в тренажерный зал, подойдут длительные прогулки, а дома вы можете делать выпады, приседания и обратные отжимания.
Особые указания:
- Достаточно только физических упражнений и правильного питания. Благодаря тренировкам и новому рациону вы увидите, что вы еще на один шаг ближе к животику вашей мечты, и это придаст вам новых сил.
Стресс-животик
Отличительная черта:
- Жир сосредоточен в области пупка, при этом живот плотный, а не рыхлый
Причина появления:
- Хронический стресс (высокий уровень кортизола)
- Часто пропускаете прием пищи
- Большое потребление кофеина
- Синдром раздраженного кишечника
- Нездоровая пища в рационе (соленые орешки, картофельные чипсы и т. д.)
Как исправить:
- Ложитесь рано спать. Женщины, которые испытывают стресс, чаще всего спят мало и плохо, что нарушает выработку лептина — гормона, который помогает регулировать аппетит и метаболизм.
- Релаксация перед сном. Это могут быть дыхательные упражнения, долгий прием ванны или медитация. Такие полезные привычки помогут вам уснуть и ограничить употребление кофе ночью (а днем позволяйте себе не более 2 чашек).
- Не изматывайте себя физическими упражнениями. Чрезмерные кардионагрузки только увеличат уровень кортизола. Займитесь йогой, долгими прогулками, даже тренировка в спортзале успокоит нервную систему. Главное — без фанатизма!
- Включите в ваш рацион магний. Магний является «успокаивающим» минералом. Много магния в темно-зеленых овощах, орехах и пшеничных отрубях.
Особые указания:
- Перед сном займитесь йогой, растяжкой и пейте ромашковый чай — это снизит уровень кортизола и поможет вашему телу успокоиться.
Низкий животик
Отличительная черта:
- Вы стройны, но нижняя часть живота выделяется
Причина появления:
- Недавнее материнство
- Однообразные и чрезмерные тренировки в спортзале (делаете много скручиваний, используете ролик для пресса)
- Однообразный рацион
- Искривление позвоночника
Как исправить:
- Хорошее питание и много клетчатки. Зеленые листовые овощи, хлеб с отрубями и другие природные источники волокна.
- Откажитесь от приседаний. Возможно, у вас нарушена техника приседания, что увеличивает нагрузку на нижнюю часть спины, усугубляет искривление позвоночника и усиливает видимость живота. Замените это упражнение на планку.
- Равномерное распределение нагрузки. Не перегружайте физическими нагрузками какую-то одну часть тела. Попробуйте круговую тренировку, в этом случае вы проработаете отдельно каждую группу мышц.
Особые указания:
- Пейте больше воды и отдайте предпочтение легкоусвояемым продуктам (зеленые овощи) и легким белкам (рыба и курица).
Животик мамы
Отличительная черта:
- После родов (если прошел год или больше) животик выглядит как «беременный»
Причина появления:
- Мало времени на себя. После родов матка опускается, и гораздо тяжелее добиться результата, чем это было до беременности. Понадобится по меньшей мере 6 недель, чтобы вернуться к своему обычному размеру.
- Слишком рано стали тренироваться. После родов рекомендуется отдохнуть 2–3 месяца, перед тем как приступить к тренировкам.
- Слабые мышцы таза.
Как исправить:
- Включите в ваш рацион рыбий жир.
- Старайтесь есть правильные жиры каждый день: орехи, масло и маслины. Они помогают бороться с усталостью — большой плюс для мам.
- Сделайте тренировки для таза (упражнения Кегеля) обязательными. Эти упражнения действуют как естественный корсет для тела. Сожмите, а затем расслабьте мышцы тазового дна 15–20 раз, за день повторите упражнение 5 раз.
- Втягивайте живот. Это очень полезная привычка, которая вернет тонус вашим мышцам без переутомления.
- Откажитесь от приседаний и скручиваний. Это худшее, что вы можете сделать для вашего тела после родов. Вы должны позволить вашему организму восстановиться.
Особые указания:
- Дневной сон и растяжка перед сном. Занавесьте шторы и позвольте себе поспать днем — гормоны сна увеличат сжигание жира.
Вздутый животик
Отличительная черта:
- Плоский животик утром, но набухает в течение дня (независимо от того, есть ли у вас лишний вес)
Причина появления:
- Пищевая аллергия
- Вялый кишечник
- Несбалансированная кишечная флора
Как исправить:
- Исключите из рациона продукты, которые не подходят вашему организму. Наиболее распространенные непереносимые продукты — глютен (хлеб, макаронные изделия, кондитерские изделия), алкоголь, дрожжи (кексы, пиво) и обработанные молочные продукты (сыр, молоко, сливочное масло).
- Сосредоточьтесь на диете с большим количеством свежих овощей, мяса, курицы и рыбы. Попробуйте устранить клейковину на 2 недели, чтобы увидеть, уменьшится ли вздутие живота.
- Не пропускайте завтрак. Сделайте завтрак самым большим приемом пищи, так как утром пищеварение находится на своем пике, и не ешьте поздно ночью — это приводит к вздутию живота. Тщательно пережевывайте пищу и пейте много воды.
- Вздутие может быть признаком несбалансированной кишечной флоры. Пребиотические и пробиотические добавки являются наиболее простым способом. Они содержатся в сметане и в некоторых фруктах и овощах, включая капусту, чеснок и лук. Здоровый кишечник = плоский живот.
Особые указания:
- Дыхание. Делайте это упражнение каждое утро: лежа на спине, полностью расслабьтесь и глубоко вдохните и выдохните 10 раз. После еды рекомендуется прогулка.
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru
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