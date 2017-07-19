5 вещей, которые происходят с телом после расставания с любимым человеком

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Расставание — сложный период в жизни каждого человека. Наши эмоции бушуют, а душевные переживания и стрессы имеют прямое влияние на наш организм. AdMe.ru решил рассказать, что происходит с нашим телом, когда отношения с любимым человеком заканчиваются.

1. Тревожность и проблемы со сном

Люди запрограммированы на необходимость человеческого контакта, и когда мы его теряем, мы чувствуем боль. Привязанность человека к человеку обостряется. Научные исследования доказали, что боль после разрыва активирует ту же часть мозга, которая стимулируется при кокаиновой зависимости.

2. Боль в груди

Исследования показали: у людей, которые были отвергнуты, стимулируются те же нервные сигналы, вызывающие физическую боль, что и в ситуации, когда человек проливает на себя горячий напиток или получает ожог. Нередко после разрыва человек испытывает физическую боль в груди. После расставания ухудшается работа сердца. У человека, который имел сердечные заболевания, есть риск не справиться со стрессом. Из-за воздействия адреналина на сердце может появиться аритмия и есть большая вероятность сердечного приступа.

3. Проблемная кожа

Помимо того, что в подавленном состоянии человек меньше ухаживает за собой, после разрыва гормоны стресса ухудшают состояние кожи. Следовательно, это может привести к появлению прыщей, угревой сыпи и даже к выпадению волос.

4. Боль в мышцах

В подавленном состоянии люди подвержены травмам больше, чем обычно. Из-за стресса могут появиться спазмы в мышцах. Впоследствии они могут укорачиваться и уплотняться, что вызывает боль в разных частях тела.

5. Потеря аппетита или избыточный вес

После расставания многие испытывают проблемы с аппетитом. Но в перспективе разрыв нередко становится причиной избыточного веса. Из-за стресса клетки становятся менее чувствительными к инсулину, в результате чего организм начинает выделять его еще больше, что ускоряет процесс отложения жиров. Также набор лишнего веса может быть связан с бессонницей и отсутствием физических нагрузок. В стрессовом состоянии нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что вызывает боли в животе и диарею.