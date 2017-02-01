5 утренних привычек, из-за которых мы набираем вес

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Вы давно не едите фаст-фуд и сладкое и регулярно занимаетесь спортом, но пара лишних килограммов как будто прилипли. Мало кто догадывается, что привычные утренние ритуалы мешают вам сбрасывать вес.

AdMe.ru собрал 5 утренних привычек, от которых пора отказаться.