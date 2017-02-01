5 утренних привычек, из-за которых мы набираем вес
Вы давно не едите фаст-фуд и сладкое и регулярно занимаетесь спортом, но пара лишних килограммов как будто прилипли. Мало кто догадывается, что привычные утренние ритуалы мешают вам сбрасывать вес.
AdMe.ru собрал 5 утренних привычек, от которых пора отказаться.
1. Вы слишком много спите
Недостаток сна вызывает выработку гормона кортизола, что приводит к перееданию. Но слишком много спать — тоже не лучший вариант. Согласно исследованию журнала PLOS One, регулярный сон длительностью более 10 часов приводит к увеличению индекса массы тела. Не зря врачи советуют спать именно 7–9 часов.
2. Вы собираетесь в темноте
Проснувшись, сразу откройте жалюзи или шторы. Согласно исследованию журнала PLOS One, голубые световые волны от утреннего солнца помогают организму проснуться и запустить метаболизм. Даже 20–30 минут утреннего света достаточно, чтобы повлиять на ИМТ.
3. Вы не заправляете кровать
Парадоксально, но это так. Исследование американской Национальной Ассоциации Сна показало, что вы лучше спите, если каждый день расстилаете и застилаете постель. А здоровый сон — самый быстрый путь к здоровому весу.
4. Вы забываете взвеситься
Исследователи Корнелльского университета доказали, что ежедневное взвешивание позволяет успешнее сбрасывать вес. Лучшее время, чтобы взвеситься, — это утро: измерения будут наиболее точными, так как в теле будет меньше воды.
5. Вы мало завтракаете
Исследователи из университета Тель-Авива утверждают, что по утрам необходимо баловать себя вкусной едой. Завтрак из 600 калорий, состоящий из постного белка, углеводов и небольшого десерта, позволит вам лучше придерживаться режима питания в течение всего дня.
По материалам http://wefit.ru/morning_habits/