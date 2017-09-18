5 теорий о дежавю, которые полностью объясняют это ощущение

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Само слово «дежавю» переводится с французского как «уже виденное». Это необычное состояние наверняка испытывал каждый, но откуда оно возникает? Мы в AdMe.ru очень заинтересовались данной темой и нашли наиболее достоверные теории возникновения дежавю.

1. Лекарства

Как бы странно это ни звучало, но лекарства, которым под силу вызвать дежавю, существуют. В медицинской практике был случай, когда здоровый мужчина, принимая определенные лекарства, никак не связанные с мозгом и психическими процессами, тем не менее испытывал сильный эффект дежавю.

2. Похожие воспоминания

Эффект дежавю может быть вызван тем, что одно событие очень похоже на те, что были до него. Особенно это касается ситуаций, которые происходят периодически. Так как схожие ситуации зачастую суммируются в нашей памяти, это приводит к тому, что нам кажется, что все это мы уже видели.

3. Сильные эмоциональные переживания

Еще одна теория возникновения дежавю основана на том, что из-за сильного стресса может повредиться работа полушарий мозга и человек будет принимать настоящее за прошлое. Группа наибольшего риска, по мнению ученых, — люди, находящиеся в кризисе идентификации (Кто я? Зачем я здесь? В чем моя миссия?), подростки 15–18 лет и люди среднего возраста — 30–35.

4. Сбой в работе мозга

Биолог Сусуму Тонегава (Susumu Tonegawa) и ученые Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили область мозга, в которой формируется эффект дежавю. В гиппокампе (область мозга, отвечающая за память) ученые обнаружили зубчатую извилину (dentate gyrus). Именно она отвечает за наши воспоминания и умение различать их. Нарушения в работе зубчатой извилины и приводят к эффекту дежавю, которое наступает именно в момент распознания двух жизненных похожих ситуаций.

5. Болезнь

Дежавю испытывают 97 % здоровых людей, но у больных эпилепсией приступы чаще, мощнее и дольше по времени. Поэтому некоторые ученые считают данный эффект нарушением самосознания.

Бонус: Теория мультивселенной

Некоторые ученые объясняют эффект дежавю тем, что мы живем в одном из вариантов множества вселенных. И так как в них есть много наших копий, дежавю наступает тогда, когда мы с ними синхронизируемся. Но пока эта теория остается только теорией.