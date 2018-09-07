Мы разобрались, как вернуть деньги, если после ужина в кафе вам стало плохо

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К тому, что ужин в ресторане закончится отравлением и сопутствующими расходами, никто не готов, и мы желаем вам никогда не попадать в такую ситуацию. Но будет полезно взять на заметку рекомендации, которые помогут отстоять свои права. В том числе получить у ресторана компенсацию за испорченный праздник, невозможность работать несколько дней и расходы на врача.

AdMe.ru разобрался, что нужно делать, если съеденное в кафе или ресторане блюдо стало причиной пищевого отравления.

Сохраняйте чеки, фотографируйте еду

Чеки доказывают, что вы на самом деле посетили кафе или ресторан. В случае отравления они подтвердят время, место и стоимость блюда. Могут пригодиться фото, поэтому снимать свою еду, особенно если в ней есть мясо или морепродукты, — предусмотрительное решение. Но фотографировать пустую тарелку смысла нет.

Сколько времени нужно хранить чеки

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщает, что симптомы отравления рыбой могут проявиться как через несколько минут, так и через несколько часов. Симптомы большинства отравлений ощущаются в течение первых 72 часов после употребления злополучного блюда. Некачественные сосиски в хот-догах, копченое мясо могут дать о себе знать через 9–48 часов, яйца – через 24–72 часа, морепродукты – через 24–48 часов. Даже кусочек торта – небезопасная еда: вы не знаете, в каких условиях он хранился. Поэтому есть смысл сохранить чеки и не выбрасывать их хотя бы 3–4 дня.

При плохом самочувствии не терпите

Когда вы чувствуете себя плохо больше нескольких часов и ощущаете сильный дискомфорт, нужно вызывать врача. Если этого не сделать, на 2–3-й день организм будет обезвожен, его силы истощены, а это чревато неприятными последствиями для здоровья. Если не вызвать врача, получить компенсацию будет невозможно. У вас просто не будет доказательств отравления: результатов лабораторных анализов, заключения специалиста о состоянии здоровья и документально подтвержденных расходов на лечение. Чтобы доказать наличие отравления, нужны документы, слов недостаточно.

Соберите доказательства

Сдайте анализы и получите заключение врача. Сдавая анализы, можно будет лабораторно подтвердить источник отравления. Если этого не сделать, будет очень трудно доказать, что еда именно из этого кафе или ресторана спровоцировала плохое самочувствие. Рекомендуем сохранить: медицинское заключение после обследования;

результаты лабораторных тестов;

рецепты на покупку лекарств;

чеки после покупки лекарств. Поищите других пострадавших. Если вы обедали в компании друзей, выясните, нет ли у кого-то симптомов отравления. Во время обращения в службу контроля качества продуктов уточните, не было ли еще жалоб на это заведение. Доказать виновность заведения в несоблюдении санитарных правил будет легче, если обратились несколько пострадавших.

Обратитесь в инспекцию по защите прав потребителей

В разных странах служба, которая контролирует безопасность пищевых продуктов и соблюдение прав потребителей, называется по-разному: Россия – территориальные органы Роспотребнадзора;

США – департаменты здравоохранения;

Великобритания – Агентство по пищевым стандартам. Так выглядит форма для подачи жалобы на сайте Агентства по пищевым стандартам Великобритании.

Обращение можно подать лично, по телефону или в электронном виде. Лучший вариант – позвонить как можно раньше после появления симптомов отравления, так будут шансы в ходе проверки выявить на кухне заведения некачественные продукты или нарушения технологии приготовления. Нужно указать: конкретное место и желательно время, где вы ели или брали еду на вынос;

причину отравления, если ее удалось точно установить. После обращения служба санитарного контроля должна провести проверку кафе, ресторана или другого заведения. Если найдут нарушения, чаще всего заведению грозит штраф, а пострадавшие смогут требовать компенсацию. Если нарушений не выявят, к сожалению, будет сложнее доказать, что отравились вы именно в этом месте, ведь могли съесть что-то до или после этого.

Напишите претензию в кафе или ресторан

Перед тем как обращаться в суд, стоит попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке: это быстрее и дешевле. Претензия должна быть предъявлена в письменном виде с указанием даты и подписью. Просто звонить и жаловаться не стоит: желательно, чтобы все взаимодействие проходило в письменной форме. В претензии нужно указать: дату, время и место обслуживания;

ваши паспортные данные;

состав заказа, к которому желательно приложить копию счета;

копии документов, в которых указано, из-за чего наступило пищевое отравление;

объяснение, почему вы уверены, что отравились именно там;

требование вернуть деньги согласно выставленному счету и компенсировать расходы на лекарства. Претензию лучше составить в двух экземплярах: один вы оставляете себе, второй отдаете сотрудникам. На вашем экземпляре должны сделать пометку о том, что претензию приняли. Если нет желания этого делать, можно отправить претензию по почте с описью вложения. Если на претензию вам ответили отказом, можно обратиться в суд. Но заведения, которые ценят своих клиентов и репутацию, скорее удовлетворят требования, указанные в претензии, чем ввяжутся в судебное разбирательство.

Бонус: права покупателя

Когда мы заказываем еду, между нами и заведением возникает договор: мы платим деньги, они нам предоставляют услугу – готовят блюдо. Если блюдо не соответствует тому, что нам обещали, мы вправе отказаться и потребовать вернуть деньги. В каждой стране есть тонкости законов, которые могут отличаться. Права покупателей Великобритании прописаны в Законе о правах потребителей (Consumer Rights Act 2015), России – в Законе о защите прав потребителей, США – в Законе о безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety Act). При этом общие принципы одинаковы во всем мире: каждый человек имеет право на безопасную и качественную еду. Потребитель имеет право: отказаться от блюда, которое не соответствует описанию. Если вместо пиццы с ветчиной, сыром и зеленью вам принести корж с каплей майонеза – это веский повод не платить за покупку;

не оплачивать блюдо, которое выглядит некачественным, плохо приготовленным, небезопасным. Особенно это касается рыбы, мяса и морепродуктов;

требовать вернуть деньги, если принесли блюдо, которое выглядит несвежим, имеет неприятный или не свойственный такой еде запах.