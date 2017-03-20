Какие продукты не стоит смешивать с алкоголем

Каждый, кому хотя бы раз приходилось выпивать на голодный желудок, знает, что это не самая лучшая затея. Однако некоторые продукты в сочетании с алкоголем не только не помогают, а напротив, усугубляют его негативное действие на организм.

AdMe.ru составил для вас список таких продуктов, которые не стоит сочетать с выпивкой, и на всякий случай напоминает, что алкоголем не стоит злоупотреблять в принципе.

Фастфуд

Поедание нездоровой пищи само по себе дает большую нагрузку на печень, а в сочетании с алкоголем эта нагрузка удваивается. Вдобавок к этому и алкоголь, и фастфуд увеличивают выработку галанина — нейропептида, участвующего в контроле пищевого поведения. Галанин, в свою очередь, приводит к повышенному потреблению жиров: именно из-за него вас так тянет съесть сочный бургер после бурного застолья. Такой вот замкнутый круг.

Источники: U.S. National Library of Medicine, Popular Science.

Газированные напитки

Проведенное в 2013 году американскими учеными исследование показало, что алкоголь в сочетании с низкокалорийными напитками приводит к большей интоксикации организма, чем с обычной газировкой. Причиной этого может быть то, что расщепление сахара, содержащегося в сладких напитках, замедляет процесс поступления алкоголя в кровь. Кстати, это вовсе не делает обычную колу или фанту более предпочтительными: излишки сахара, которого в алкоголе и так с избытком, еще никому не шли на пользу.

Источники: Science Daily, Medical News Today.

Соленые снеки

Когда-нибудь задумывались, почему в барах и ресторанах к пиву всегда предлагают соленые закуски типа чипсов, орешков или картошки фри? Ответ прост: они вызывают жажду, а это значит, что вам неизбежно захочется выпить больше, что, в свою очередь, может привести к дополнительному обезвоживанию.

Источник: Australian Dietary Guidelines.

Кофе и энергетики

Алкоголь оказывает подавляющее действие на нервную систему, а напитки, содержащие кофеин, стимулируют ее, однако это вовсе не значит, что кофе и энергетики нейтрализуют эффект алкоголя. На самом деле они притупляют ощущение опьянения, в результате чего вы можете переоценить свои силы и выпить гораздо больше, чем стоило бы.

Источники: Medical Express, The Atlantic.

Продукты-диуретики

Алкоголь — диуретик, то есть он ускоряет процесс вывода жидкости из организма и при неумеренном потреблении может привести к обезвоживанию. Именно поэтому его не рекомендуется употреблять вместе с другими продуктами, обладающими схожими свойствами. Помимо алкоголя диуретиками также являются петрушка, кориандр, имбирь, клюквенный морс, некоторые овощи и фрукты, а также кофе.

Источники: Medical News Today, My Health Tips.

Фото на превью unsplash, pexels

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