5 распространенных схем, которые используют квартирные воры по всему миру

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Ежегодно во всем мире совершаются миллионы квартирных краж. Не стоит думать, что их жертвами могут стать исключительно богатые дома звезд и бизнесменов: злоумышленники могут проникнуть абсолютно в любое жилище и поживиться там на кругленькую сумму. Например, только в США ущерб от квартирных краж в 2016 году составил более $ 3,5 млрд.

Поскольку воры, как правило, остаются незамеченными и стремятся избавиться от краденого как можно быстрее, шансы вернуть потерянные вещи невелики: раскрываемость таких преступлений составляет не более 20 %.

Однако, если знать уязвимые места и понимать, куда в первую очередь «целятся» злоумышленники, неприятностей вполне реально избежать или хотя бы значительно снизить риски.

AdMe.ru собрал для вас наиболее распространенные приемы, которыми пользуются воры, а также рассказывает о том, как можно уберечь себя и свое имущество.