5 распространенных схем, которые используют квартирные воры по всему миру
Ежегодно во всем мире совершаются миллионы квартирных краж. Не стоит думать, что их жертвами могут стать исключительно богатые дома звезд и бизнесменов: злоумышленники могут проникнуть абсолютно в любое жилище и поживиться там на кругленькую сумму. Например, только в США ущерб от квартирных краж в 2016 году составил более $ 3,5 млрд.
Поскольку воры, как правило, остаются незамеченными и стремятся избавиться от краденого как можно быстрее, шансы вернуть потерянные вещи невелики: раскрываемость таких преступлений составляет не более 20 %.
Однако, если знать уязвимые места и понимать, куда в первую очередь «целятся» злоумышленники, неприятностей вполне реально избежать или хотя бы значительно снизить риски.
AdMe.ru собрал для вас наиболее распространенные приемы, которыми пользуются воры, а также рассказывает о том, как можно уберечь себя и свое имущество.
1. Воры предпочитают легкие цели
Чтобы обокрасть квартиру, вору требуется в среднем от 90 секунд до 12 минут, причем большая часть этого времени тратится на то, чтобы найти ценные вещи и вынести их. Поэтому злоумышленники склонны выбирать легкие цели: квартиры на первом этаже, частные дома, которые плохо видно с улицы, квартиры с плохо закрытыми окнами и незапертыми дверями и т. д.
- Всегда запирайте входную дверь в квартиру и в подъезд, а также окна и балконные двери. Если живете на 1-м или 2-м этаже, на окна необходимо поставить решетки, а сами окна перед уходом или отъездом закрывать.
- Не оставляйте ключи под ковриком и прочих известных всем тайниках. Лучше оставить их соседям, которым вы доверяете.
- Оборудуйте квартиру сигнализацией. Со многими замками воры легко справляются с помощью обычной отвертки или отмычек, а вот наличие сигнализации в большинстве случаев их отпугнет.
- Заведите собаку. Для защиты дома вовсе не обязателен крупный пес бойцовской породы: воры боятся, скорее, лая, который может привлечь ненужное внимание, чем того, что их покусают.
- Если вы живете в частном доме, дверь должна быть хорошо видна с улицы и освещена.
2. Идеальный объект для взлома — пустующие дома
Традиционно наибольший всплеск количества квартирных краж наблюдается в июле и августе, когда многие уезжают в отпуск или на дачу. Отслеживать пустующие дома злоумышленники могут несколькими способами. Самый простой из них — посмотреть, сколько накопилось корреспонденции в почтовом ящике. Также преступники могут расклеивать листовки или класть печенье под коврик у входной двери. Если листовку никто не снял, а печенье осталось целым, это знак того, что хозяева уехали.
- Если вы уезжаете надолго, попросите друзей или соседей присматривать за домом и вынимать почту из почтового ящика.
- Регулярно опустошайте почтовый ящик сами и не оставляйте на дверях рекламные листовки.
- Не оставляйте шторы занавешенными, так как злоумышленники могут наблюдать за окнами.
3. Злоумышленники могут наблюдать за квартирой
Нередко злоумышленники прощупывают почву перед тем, как совершить преступление. Например, они могут обходить квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, чтобы проверить, в какое время хозяев не бывает дома, а также заглянуть, есть ли чем поживиться в квартире.
Проверенные таким образом места воры могут помечать специальными символами, которые наносятся на дверь или почтовый ящик. Эти символы могут время от времени меняться и отличаться от страны к стране, однако, если вы обнаружите что-то подобное, это повод насторожиться.
- Если к вам без предупреждения заявился сантехник или электрик, лучше позвонить в управляющую компанию и уточнить, направляли они кого-то или нет. Не стоит пользоваться номером, который озвучил незваный гость: номер может быть поддельным.
- Внимательно следите за подозрительными знаками на двери или почтовом ящике. При их обнаружении стоит обращаться в полицию.
- Не держите на виду ключи и ценные вещи: вору может быть достаточно лишь беглого взгляда, чтобы запомнить их местоположение.
4. Воры охотятся за небольшими предметами и знают, где они обычно лежат
В первую очередь злоумышленников интересуют деньги, ювелирные изделия, электроника и компьютеры. Добычей также может стать дизайнерская одежда, обувь и сумки, парфюмерия, лекарственные препараты и оружие — все ценные вещи, которые можно легко и незаметно вынести из квартиры.
- Храните деньги в банке, а драгоценности и прочие ценные вещи в надежном месте. Ящики с бельем, книжные шкафы, обувные коробки и посудные шкафы надежным местом не считаются: обо всех этих распространенных тайниках воры отлично осведомлены и смотрят там в первую очередь. А вот перебирать шкафчики с едой и холодильник они вряд ли будут.
- Сохраните в отдельный файл серийные номера телефонов, компьютеров и прочей техники. Особо ценные предметы стоит пометить ультрафиолетовым маркером. Это хоть немного увеличивает шансы найти украденные вещи.
5. Злоумышленники активно используют социальные сети
Когда вы выкладываете в соцсети фотографии из отпуска, помните, что видеть их могут не только ваши родные и друзья, но и те, кто не прочь чем-нибудь поживиться в пустующей квартире. Вычислить местоположение последней злоумышленники могут по геотегам на фото, сделанных вами дома. Также соцсети используются для того, чтобы понять, стоит залезать в квартиру или нет.
- Не выкладывайте в сеть слишком много информации о себе.
- Не рассказывайте о своих планах на отпуск в социальных сетях, не выкладывайте фото непосредственно во время отдыха.
- Не выкладывайте в соцсети фотографии ценных вещей, денег и крупных покупок.
- Не добавляйте в друзья незнакомых людей.
Фото на превью AlKan32/ depositphotos, alho007/ depositphotos