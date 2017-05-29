5 признаков, по которым вкусную клубнику можно отличить от «пластиковой»

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Клубника — прекрасная ягода, которая помимо чудесного вкуса и аромата обладает огромным количеством полезных свойств. Например, в ней содержится много антиоксидантов, магния и калия. В преддверии начала клубничного сезона AdMe.ru собрал для вас несколько советов, которые помогут не ошибиться при выборе этого лакомства.

1. Запах

Первое и главное, на что стоит обращать внимание при покупке клубники, — это, конечно, ее запах. Хорошая клубника отличается насыщенным и ярко выраженным ароматом, без всяких сторонних примесей. Если клубника пахнет слабо, скорее всего, она была выращена с помощью химикатов.

2. Цвет

«Правильная» клубника должна быть ярко-красной и слегка блестящей. К ягодам темного бордового цвета стоит относиться с опаской: недобросовестные продавцы могли подкрасить их для придания товарного вида. Бледную, местами зеленую клубнику покупать не стоит: после того как ягоды сорвали с грядки, они уже не дозреют.

3. Размер и форма

Существует множество сортов клубники, поэтому каких-то общих рекомендаций насчет того, какого размера и формы должны быть ягоды, нет. Не стоит гнаться за слишком крупной клубникой: вполне возможно, что ее накачали водой для придания объема. Также нужно обращать внимание на наличие вмятин и других повреждений — такие ягоды уже начали гнить.

4. Листья

Многое о качестве клубники может сказать и обрамляющий ее листок. Прежде всего, такой листочек просто должен быть: без него клубника долго не хранится. Во-вторых, листья не должны быть сухими. Обратное говорит о том, что ягода пролежала на прилавке уже пару дней. Цвет листочка должен быть насыщенно-зеленым. И еще один совет от бывалых: клубника, у которой между листиком и основанием есть расстояние, скорее всего, будет сладкой. Если листочек прилегает к основанию плотно, ягода будет немного с кислинкой.

5. Зернышки

Еще один интересный способ визуально оценить качество клубники — посмотреть на зернышки. Чем дальше друг от друга они расположены и чем больше утоплены вглубь, тем слаще ягода. Конечно, научного доказательства у этого трюка нет, но тем интереснее попробовать, не так ли?