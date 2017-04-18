5 причин, почему нельзя игнорировать появление седых волос

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Седина — естественный возрастной признак, которым сложно удивить. Кто-то относится к ней спокойно и не спешит принимать меры, а кто-то старается тут же ее закрасить.

Однако, если седина появилась у человека, не достигшего 30-летнего возраста, одной краской для волос тут не обойтись. Мы в AdMe.ru решили разобраться, о чем может говорить преждевременно появившееся «серебро» на волосах.