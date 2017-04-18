5 причин, почему нельзя игнорировать появление седых волос
Седина — естественный возрастной признак, которым сложно удивить. Кто-то относится к ней спокойно и не спешит принимать меры, а кто-то старается тут же ее закрасить.
Однако, если седина появилась у человека, не достигшего 30-летнего возраста, одной краской для волос тут не обойтись. Мы в AdMe.ru решили разобраться, о чем может говорить преждевременно появившееся «серебро» на волосах.
Исследователи обнаружили, что быстрое поседение у мужчин часто связано с повышенным риском ишемической болезни сердца. Так как на начальной стадии ИБС не имеет симптомов, быстро седеющим мужчинам нужно регулярно обследоваться у кардиолога.
Источник: Европейское общество кардиологов
В обычном режиме фолликулы наших волос производят небольшое количество перекиси. Но, накапливаясь, она обесцвечивает локоны. Такое отклонение лечится с использованием УФ-активированной смеси. Ее также используют при нарушении кожной пигментации.
Ученые выяснили, что недостаток витамина D3 приводит к потере меланина (вещества, отвечающего за цвет кожи и волос). Это же происходит и при недостатке витамина B12. Иногда, для того чтобы остановить поседение, достаточно перейти на сбалансированное питание.
Источник: Национальная библиотека медицины США, GH
Доказано, что курящие люди седеют значительно быстрее, чем те, кто никогда не притрагивался к сигаретам. Поэтому курильщики могут не удивляться преждевременным сединам. Кстати, эта привычка также провоцирует раннее облысение.
Источник: Национальная библиотека медицины США
Преждевременная седина может говорить не только об отклонениях, но и о естественных особенностях организма. Так, люди, у которых родители начали седеть до 30 лет, замечают первые седины так же рано. Ученые даже нашли гены, которые отвечают за преждевременное поседение и передаются по наследству.
Источник: Natur Communications