5 полезных веществ, которых чаще всего не хватает нашему организму, и откуда их получить
Из-за современного ритма жизни, стрессов и несбалансированного питания мы часто испытываем дефицит жизненно важных микроэлементов. А они необходимы для правильного функционирования организма. Мы собрали для вас список витаминов, которых людям не хватает чаще всего, и подобрали продукты, которые помогут возместить их недостаток.
Сегодня AdMe.ru расскажет вам, для чего нужны определенные витамины и к каким последствиям может привести их недостаток.
1.
Основные причины нехватки калия очень просты: несбалансированное питание, постоянное употребление в пищу полуфабрикатов, подверженность стрессам.
2.
Причины нехватки грубых пищевых волокон, или клетчатки, совсем не удивительны: все мы ежедневно куда-то спешим, нередко перекусываем на бегу и чем попало. И наши перекусы — это зачастую простые, а не сложные углеводы, кроме этого, мы употребляем очень много еды, в составе которой большое количество белой муки и сахара. Но в то же время следует быть осторожными с употреблением клетчатки, ведь превышение нормы может стать причиной вздутия живота.
Рекомендованная суточная норма: от 21 до 38 г.
Откуда получить: в 100 г фасоли содержится примерно 25 г клетчатки, в 100 г малины — 7 г, в киноа — 5 г.
3.
Причины нехватки кальция: несбалансированное питание и большое количество потребляемого кофеина, который вымывает кальций из организма.
Рекомендованная суточная норма: от 1 до 1,2 г.
Откуда получить: в 100 г брокколи содержится 0,5 г кальция, в маке — 1,4 г, в миндале — 0,2 г.
4.
Причины нехватки витамина D довольно просты: это недостаток солнца, несбалансированное питание и стрессы.
Рекомендованная суточная норма: от 10 до 20 мкг.
Откуда получить: в 100 г лосося содержится 9 мкг витамина D, в 100 г консервированного тунца — 5,9 мкг.
5.
Очень часто причиной нехватки железа становится питание, ведь наш организм не может самостоятельно синтезировать этот элемент, а получает его только из пищи. Кроме того, ежедневно мы теряем этот элемент в процессе опорожнения кишечника, а женщины еще и из-за ежемесячной потери крови во время менструации.
Рекомендованная суточная норма: 18 мг для женщин и 8 мг для мужчин.
Откуда получить: на 100 г устриц приходится 7 мг железа, в 100 г говядины содержится 2,6 мг, в 100 г куриной печени — 17 мг.
А вы замечали, что ваше тело нуждается в каких-либо витаминах? Каким образом боретесь с их нехваткой: предпочитаете употреблять продукты или готовые БАДы?
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