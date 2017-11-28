5 открытий, которые заставили научный мир задавать еще больше вопросов

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Иногда кажется, что человечество уже знает все. Но именно в такие моменты происходят какие-то открытия, способные перевернуть наше представление о мире и всем, что в нем есть. AdMe.ru рассказывает о находках, которые внесли свой вклад в понимание истории, но заставили задавать еще больше вопросов.

Мумия эмбриона

В начале ХХ века ученые обнаружили небольшой саркофаг. Изначально эта находка никого не удивила, потому что в Древнем Египте в таких маленьких саркофагах было принято хранить органы человека. Но при дальнейшем исследовании выяснилось, что внутри совсем не органы. Там оказалась мумия зародыша, который был на стадии развития 16–18 недель. Этот саркофаг относят к периоду между 664 и 525 годом до н. э. Ученые называют это открытие уникальным, потому что эту мумию можно назвать самой «молодой» из всех известных на данный момент.

Свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря — одна из самых важных археологических находок за всю историю. В течение нескольких их лет ученые исследовали пещеры, которые находят недалеко от Мертвого моря. Результатом их исследований оказались несколько тысяч фрагментов пергаментной бумаги. Отмечается, что информация, которая содержится на этих свитках, связана с еврейским библейским каноном. В настоящее время ученые считают, что если продолжить исследования, то можно будет найти еще больше документов подобного типа. К слову, свитки эти находятся в Израильском музее в Иерусалиме.

Пирамиды Чичен-Ица

В Мексике, на полуострове Юкатан, находится пирамида Эль-Кастильо. Ее строительство относят примерно к I тысячелетию н. э. Удивительным в этом сооружении стало то, что внутри него, по словам археологов, распложены еще 2 пирамиды. Главный интерес заключается в том, что они были построены гораздо позже, нежели пирамида Эль-Кастильо. На данным момент ученые пытаются найти какой-нибудь способ, чтобы попасть внутрь, не разрушая ее стен.

Возлюбленные времен неолита

В районе города Мантуя, который находится в Италии, несколько лет назад была найдена пара скелетов. Это скелеты молодых мужчины и женщины, которые были похоронены около 6 000 лет назад. Археологи, которые занимались изучением этой пары, заявили, что двойные захоронения времен неолита можно встретить очень редко, а в такой необычной позе они видят скелеты впервые. Эту пару также называют Ромео и Джульеттой. Связано это с тем, что недалеко от места, где скелеты были найдены, как раз таки располагается Верона, про которую писал Шекспир в своем произведении.

В Амфиполисе была обнаружена усыпальница. Внутри гробницы найдены две высокие мраморные статуи, которые охраняли вход в главное помещение. Эти две статуи называются кариатидами. Обнаружение кариатид позволило археологам и историкам сделать предположение, чья это могла быть могила. По первой версии, там похоронена Олимпия, по второй версии — Роксана, жена Александра Македонского, а третья версия вообще отрицает, что эти захоронения как-то связаны с семьей Александра Великого.