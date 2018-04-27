5 открытий, которые были сделаны почти случайно и изменили историю человечества

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Есть легенда, что периодическая система элементов явилась Менделееву во сне. Но сам великий ученый никогда не рассказывал о том, что мысль об упорядочении элементов пришла ему посреди ночи, более того, он говорил, что работал над таблицей долгие годы. Однако некоторые крупные открытия, благодаря которым мир изменился навсегда, произошли по воле его величества случая.

AdMe.ru собрал для вас список «случайных» изобретений, без которых наша реальность была бы совсем другой.

1. Железобетон

На Всемирной Парижской выставке 1867 года французский садовник Жозеф Монье представил свою разработку — бетонную кадку для растений, укрепленную железными прутьями. Монье работал в оранжерее дворца Тюильри, где ухаживал за апельсиновыми деревьями: летом растения, стоявшие в цементных кадках, выносили на улицу, а зимой убирали в теплицу, и из-за перепада температур горшки трескались и ломались. Чтобы укрепить их, Монье стал проводить эксперименты с железными прутьями, которые он устанавливал в форму для отливки горшков. Возможно, садовник слышал о подобных опытах с железом и цементом, однако именно он догадался укреплять изделия не просто прутьями, а сеткой из них. Во время своих изысканий Монье заметил, что самыми прочными получаются кадки, где прутья установлены и по горизонтали, и по вертикали. Кстати, честь изобретения железобетонных шпал тоже принадлежит Жозефу Монье.

2. Нобелевская премия

В 1888 году в одной из французских газет появился некролог под названием «Торговец смертью мертв», в котором говорилось о смерти Альфреда Нобеля. Однако печальное известие было опубликовано по ошибке, потому что в одной из больниц Канн умер не сам Альфред, а его родной брат Людвиг. Прочтя некролог, изобретатель динамита задумался о том, каким он останется в памяти потомков, и, не желая навсегда запомниться исключительно как «торговец смертью», он изменил свою последнюю волю, завещав все свое имущество специальному фонду, который будет поощрять науку во всем мире.

3. Небьющееся стекло

В 1903 году французский художник, писатель, композитор и ученый Эдуард Бенедиктус во время проведения химического опыта случайно уронил на пол колбу. К удивлению Бенедиктуса, тонкое стекло треснуло, но не разбилось: как оказалось, в колбе содержались остатки раствора нитроцеллюлозы, которые, высохнув, «обволокли» сосуд. В те годы в автомобилях стояли обычные стекла, чьи осколки серьезно ранили водителей и пассажиров при авариях. Прочитав в газете о еще одном автопроисшествии, Бенедиктус стал проводить эксперименты и в итоге придумал стекло, состоящее из двух листов, между которыми был проложен слой целлюлозы. При нагревании целлюлоза плавилась и намертво скрепляла стеклянные листы. Получившийся «сэндвич» ученый запатентовал под названием «триплекс», а в 1919 году Генри Форд первым начал устанавливать его на свои автомобили.

4. Радиоактивность

В 1896 году французский ученый Антуан Беккерель проводил опыты с недавно открытыми (тоже, в общем-то, по случайности) рентгеновскими лучами, пытаясь понять, есть ли связь между ними и свечением солей урана. Для опыта Беккерель использовал минерал с солями урана: какое-то время держал его под солнечными лучами, затем клал вместе с металлическим предметом поверх фотопластины, на которой через некоторое время появлялось «фотографическое» изображение. Правда, его четкость была хуже, чем у рентгеновских снимков, поэтому ученый решил, что дело в недостатке солнца, и решил дождаться более солнечного дня. Но природа не благоволила Беккерелю, и тогда он решил убрать на время минерал и фотопластины, завернув их вместе с мальтийским крестом в темный непрозрачный материал. Через несколько дней ученый зачем-то проявил фотопластину и увидел на ней изображение креста, после чего предположил, что свечение никак не связано с солнечными лучами. Дальнейшее изучение таинственных «лучей» дало миру такое понятие, как радиоактивность, за открытие которой Беккерель в 1903 году совместно с Пьером и Марией Кюри получил Нобелевскую премию.

5. Наркоз

В 1844 году стоматолог Хорас Уэллс во время лекции химика Колтона, демонстрирующего действие оксида азота, заметил, что один из студентов, находившийся под действием веселящего газа, разбил ногу и не заметил боли. Уэллс провел эксперимент на себе и, вдохнув закись азота, попросил коллегу вырвать ему зуб. Операция прошла безболезненно, и врач стал давать своим пациентам дозу веселящего газа. Однажды Уэллс решил публично продемонстрировать действие газа, но эксперимент провалился: возможно, из-за малой дозы закиси азота. Во время операции пациент закричал, и коллеги, собравшиеся в зале, высмеяли Уэллса. Дальнейшие попытки внедрить этот метод обезболивания заканчивались провалом, к тому же в это время для анестезии стали применять хлороформ и эфир, и о закиси азота на время забыли. Не выдержав испытаний, Хорас Уэллс принял дозу веселящего газа и перерезал бедренную артерию. Спустя почти 20 лет доктор Колтон, с лекции которого и началась история анестезии, стал успешно внедрять уэллсовский метод обезболивания, распространившийся в дальнейшем по всей Америке, а затем и Европе.

Бонус: Ботокс

В 1987 году доктор Джин Каррутерс, работавшая офтальмологом в частной клинике в Ванкувере, сделала одной из пациенток инъекцию раствора, в котором, помимо прочего, содержался ботулотоксин. Препарат был введен, чтобы помочь женщине справиться с блефароспазмом — симптомом, при котором непроизвольно смыкаются веки. Через некоторое время пациентка вернулась к доктору Каррутерс и попросила сделать ей еще одну инъекцию. Когда доктор сказала, что в этом нет необходимости, поскольку блефароспазм исчез, женщина призналась, что после укола ее взгляд стал более открытым и молодым. Доктор Каррутерс предложила своем мужу, Алистеру Каррутерсу, который работал дерматологом в той же клинике, попробовать ботулотоксин в качестве «лекарства» от морщин. Сама Джин вместе с администратором больницы Кейти Суонн стала первой пациенткой, получившей инъекцию ботокса не в медицинских целях, а чтобы разгладить морщины.

А были ли в вашей жизни случайности, благодаря которым произошли перемены к лучшему?