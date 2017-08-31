5 обычных вещей, которые на самом деле вредят здоровью

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Наше время уже давно признано эрой потребления. Все чаще маркетологи заставляют нас совершать совсем ненужные покупки. Причем некоторые из них не только ненужные, но и опасные. AdMe.ru составил список вещей, которые наверняка имеются у каждого. Их вред с недавних пор доказан исследованиями, поэтому стоит задуматься, нужно ли продолжать ими пользоваться дальше.

Пластиковые контейнеры

Вред человеку приносит не сам пластик, а вещества, которые используют для дополнительной прочности посуды. Ситуацию усугубляют износ, мытье, нагревание, взаимодействие с жирами и кислотами пищи. Именно в этих случаях начинают выделяться опасные токсичные вещества. Поэтому не используйте пластиковую посуду более 5 месяцев. Также не следует разогревать в ней еду в микроволновой печи.

Кроксы

Кроксы, так полюбившиеся миллионам людей, не обеспечивают пятке достаточной стабильности. Это приводит к деформации пальцев, мозолям и даже болезням сухожилий. Также есть еще один повод отказаться от этой летней обуви: кроксы прогибаются под сводом ступни в средней части подошвы, тем самым не обеспечивая устойчивость всей ступни. Это наносит ощутимый вред ногам.

Тушь для ресниц

При выборе туши для ресниц стоит обратить внимание на ее состав. Некоторые компоненты могут нанести вред вашему здоровью, а именно: парабены, алюминиевая пудра, пропиленгликоль и ретинола ацетат. А использование чужой туши повышает риск заражения бактериальным конъюнктивитом.

Cковороды с антипригарным покрытием

Политетрафторэтилен — вещество, из которого изготавливается антипригарное покрытие, — сам по себе инертен. Однако при нагревании температуры выше 230 градусов или повреждении поверхности начинают выделяться ядовитые летучие вещества. Датские исследователи установили, что наличие этих веществ в крови у человека повышает вероятность раковых заболеваний.

Антибактериальное мыло