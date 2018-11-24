5 нескучных фактов о ДНК, которые помогут понять, как устроена живая природа

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ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, — это то, что объединяет нас с животным и растительным миром всей планеты. Общеизвестно, например, что ДНК человека и банана сходна на 50 % (что, конечно, не делает нас наполовину бананом), а геном каждого из людей отличается от генома любого другого человека всего на 0,1 %, который и делает нас уникальными. А знаете ли вы, что на планете существуют животные, способные «похищать» ДНК не только у других животных, но и растений? А почему нельзя клонировать динозавров?

AdMe.ru собрал 7 разных фактов о ДНК, которые помогут вам прокачать знания о мире. А в конце вас ждет детективная история длиной более чем 25 лет, в которой тоже была «замешана» дезоксирибонуклеиновая кислота.

Почему нельзя клонировать динозавров?

Группа ученых провела исследование ДНК вымершей птицы моа, используя для этого найденные кости возрастом от 600 до 8 000 лет, и выяснила, что через 521 год связи в ДНК распадаются настолько, что генетический код прочитать уже довольно сложно. Примерно через 1,5 млн лет обрывки этих связей станут настолько короткими, что их невозможно будет прочитать, а полный распад ДНК займет около 6,8 млн лет, то есть надежды клонировать динозавров, вымерших около 65 млн лет назад, практически не остается. Ученые не исключают, что период полураспада ДНК в останках, хранящихся в условиях вечной мерзлоты, может быть больше, но вряд ли этого достаточно, чтобы на Земле появился настоящий «парк юрского периода». А вот надежда на клонирование мамонтов, останки которых и находят там, где всегда зима, еще не совсем потеряна: например, на острове Врангеля эти гигантские животные жили еще «каких-то» 4 000 лет назад.

Существуют растения с более внушительной ДНК, чем у человека

Растение вороний глаз, родиной которого является Япония, имеет в 50 раз больше пар нуклеотидов («букв», которыми «написана» ДНК), чем человек: 150 млрд против 3,2 млрд. Если бы все молекулы ДНК, содержащиеся в одной клетке растения, выстроились в высоту, получилась бы башня размером с Биг-Бен. Однако ученые считают, что ДНК амеб может быть еще более массивной, так что ее сложность никак не соотносится со сложностью самого организма «хозяина». Кроме того, ученым до сих пор не известно, почему в природе существует подобная разница в генетическом коде. Кстати, подобная особенность не дает растению каких-либо преимуществ. Наоборот, вороньему глазу требуется гораздо больше времени на рост, поскольку репликация ДНК (или, проще говоря, процесс копирования самой себя) длится дольше, чем у сородичей.

ДНК человека больше Солнечной системы

Каждая клетка человеческого организма содержит 46 молекул ДНК (за исключением яйцеклеток и сперматозоидов, где их по 23), а если выстроить их все в один ряд, то получится цепочка длиной 2 метра. Всего в человеческом организме примерно 37,2 трлн клеток, таким образом, если собрать цепочку из всех молекул ДНК в нашем теле, ее длина достигнет примерно 74 трлн метров, или 74 млрд км. Много ли это? Расстояние от Солнца до Плутона в среднем составляет 5,7 млрд км, соответственно, путь туда и обратно — около 11,4 млрд км. Таким образом, ДНК всего лишь одного взрослого человека можно «обмотать» нашу звезду и бывшую 9-ю планету более 6 раз. А вот от нас до Солнца и обратно можно слетать аж 70 раз.

Похитители ДНК

Коловратки, входящие в подкласс Bdelloidea, — создания необычные, ведь все особи у них бывают исключительно женского пола. Однако за 40 млн лет своего существования коловратки разделились на 360 видов, что нехарактерно для созданий, размножающихся бесполым способом. Дело в том, что эти микроскопические создания научились встраивать в свой геном ДНК различных растений, грибов и бактерий. По мнению ученых, это возможно благодаря их способности переносить засуху: коловратки могут «засыхать», практически прекращая свою жизнедеятельность, и проводить в таком состоянии годы, а при появлении воды снова возрождаться. Во время «сухого» периода коловратки и «вбирают» в себя постороннюю ДНК, а после возрождения восстанавливают свою вместе с «ворованной». И так как чужой геном впитывают именно половые клетки, новорожденная коловратка будет генетически отличаться от «матери».

ДНК помогла ученым доказать, что викинги первыми открыли Новый Свет

Лейф Эрикссон, достигший берегов Америки примерно в 1000 году.

Благодаря исследованию ДНК жителей Исландии ученым удалось установить, что первым человеком, прибывшим в Старый Свет из Нового, была женщина. Случилось это за несколько столетий до открытия Колумба, а, как известно, первым европейцем, достигшим берегов Северной Америки, был скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон, живший на рубеже X–XI веков. Возможно, это именно он привез гостью из далеких земель в Европу. В ходе исследования ученые выяснили, что у 11 представителей 4 исландских семей, живших на острове как минимум с 1710 года, обнаружилась разновидность митохондриальной ДНК, ближайшая «родственница» которой встречается только у коренного населения Северной Америки. А так как митохондриальная ДНК наследуется исключительно от матери, можно смело предположить, что первой на землю Старого Света шагнула именно женщина, и было это примерно в 1000 году.

Бонус: детективная история

Мемориальная доска, установленная на месте одного из преступлений «Фантома из Хайльбронна».

В 1993–2009 годах во Франции, Австрии и Германии произошло в общей сложности 40 преступлений, включая и особо тяжкие. Между ними не было никакой связи, кроме того, что на местах находили следы одной и той же ДНК, принадлежащей женщине. Все это было настолько загадочно и необычно, что предполагаемой преступнице даже дали прозвище Фантом из Хайльбронна — по названию города, где было совершено убийство девушки-полицейского в 2007 году. Единственное, что полиция смогла установить, — это то, что Фантом родом из Восточной Европы, других данных получить не удалось. Дело имело такой резонанс, что за поимку неуловимой преступницы в начале 2009 года была назначена награда в € 300 тыс. В марте 2009 года были взяты пробы с обгоревшего тела мужчины, и оказалось, что его ДНК была не только женской, но и той же самой, что находили следователи ранее. Следствие пришло к выводу, что никакого Фантома не существует, и дело в ватных палочках, которые использовали для взятия проб ДНК. Оказалось, что палочки были загрязнены еще на производстве, а виновницей была одна из работниц, чьи генетические «отпечатки» и находили в ходе расследований. Так и закончилась долгая история одного из самых неуловимых маньяков Европы.