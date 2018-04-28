5 научных приемов, которые позволят вам управлять своими снами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По статистике, уже через 5 минут после пробуждения человек помнит только 50 % того, что он видел во сне, через 10 минут — всего 10 %. С биологической точки зрения такие «стирания памяти» связаны с особенностями работы головного мозга. Тем не менее научно доказано, что сны можно научиться контролировать. И практически любому желающему под силу освоить этот навык.

AdMe.ru узнал о некоторых приемах, которые позволяют сделать сны более осознанными. Это может способствовать уменьшению количества кошмаров, решить проблему часто повторяющихся неприятных сновидений и снизить уровень тревожности.

Осознанные сновидения

Осознанные сновидения, то есть состояния, при которых человек понимает, что находится во сне, и даже в какой-то степени способен управлять его содержанием, уже давно являются научно обоснованной реалией. Такое явление всегда интересовало пытливые умы человечества, а наиболее масштабные и прагматичные изыскания были проведены во 2-й половине XX века. Именно тогда им придали широкую огласку благодаря работам американского психофизиолога Стивена Лабержа, который основал отдельный «Институт осознанных сновидений». Современные ученые продолжают исследовать механизмы работы головного мозга, отвечающие за способность контролировать поведение во сне и совершенствуют соответствующие методики, которые без фанатизма могут применять люди в своей повседневной жизни.

1. Запоминайте сны

Запоминание снов — первый шаг к тому, чтобы получить над ними контроль. Заведите специальную тетрадь и после пробуждения запишите сон, максимально уделив внимание деталям. Делать это следует сразу, чтобы не потерять драгоценные минуты памяти. Полезным также будет всегда носить эти записи с собой и при необходимости дополнять в течение суток. Поскольку существуют так называемые заигрывающие сны, несвязные фрагменты которых могут периодически возникать в мозге еще на протяжении 1–2 дней. Постепенно должна наметиться тенденция к запоминанию сновидений целиком, хотя сначала это будет возможно только с отрывками и эпизодами. Когда в дневнике накопится достаточное их количество, возможно будет выявить общие, наиболее часто встречающиеся признаки сновидений. Они и будут впоследствии напоминать мозгу, что вы находитесь во сне.

2. Проверяйте свое местонахождение

В течение дня иногда спрашивайте себя, не находитесь ли вы сейчас во сне. В такие моменты следует убеждать себя в том, что окружающая действительность ненастоящая и все происходит не наяву. Затем необходимо резко взбодриться. Это не мистический ритуал. Дело в том, что таким образом можно тренировать мозг и приучать его «включаться» в нужный момент. Это относится и к кошмарам, когда, находясь внутри таких сновидений, он уже может получить сигнал, что это все нереально.

3. Повторяйте ключевое утверждение

Метод, получивший название «мнемоническая индукция осознанных сновидений» (MILD), заключается в повторении фразы: «В следующий раз, когда я засну, я буду помнить, что я сплю». Он основывается на способности мозга помнить о том, что необходимо сделать в будущем. Ученые называют это предполагаемой памятью. Таким образом, повторяемое в течение определенного периода времени утверждение формирует в сознании намерение и запоминание. В итоге даже во сне к человеку приходит понимание того, что все происходящее не относится к реальной жизни.

4. Мечтайте

Многие люди перед сном мечтают о чем-то. Но применительно к теме контроля сна речь идет именно об эффективном процессе мечтаний. Это возможно только в расслабленном и спокойном состоянии. Следует с закрытыми глазами представлять себе различные образы и поверхностно наблюдать за ними. Постепенно мозг будет позволять плавно переходить вместе с ними из состояния бодрствования в сон. Другими словами, необходимо тщательно обдумывать свое сновидение и даже ставить целью наделить его конкретным сценарием. Лучше всего, чтобы в нем прослеживалась последовательность всех действий.

5. Создавайте обстановку

В первую очередь это относится к сознанию. Внутренние монологи и диалоги, блуждающие мысли, переживания и обдумывание проблем не способствуют не только нормальному засыпанию, но и возможности сделать свой сон осознанным. Не стоит смотреть незадолго до сна фильмы, которые перегружают мозг лишней информацией и заставляют нервничать, в том числе триллеры и хорроры. Как минимум за несколько часов до того, как отправиться в постель, следует исключить употребление различных стимуляторов. К ним относятся, например, чай и алкоголь, нарушающие фазы сна. Также стоит навести порядок и в окружающей обстановке, чтобы ничто не могло препятствовать максимальному расслаблению при засыпании: ни слишком яркий свет, ни громкие звуки, ни холод или жара в помещении.

Здесь также интересен научный факт о том, что синий свет отодвигает засыпание на 3 часа. Он есть в излучении экранов мониторов, гаджетов, энергосберегающих ламп. Синий свет подавляет выработку мелатонина — естественного снотворного. Вот почему специалисты дают следующие рекомендации: По возможности за 1–2 часа до сна выключить в доме свет и электрические приборы, излучающие его. Например, телевизор, компьютер.

Для чтения, особенно вечером, лучше использовать лампу с красным или оранжевым светом. Здесь можно рассмотреть и вариант со свечами.

Сделать в спальне затемнение, использовать маски для сна.

Сфера применения механизмов осознанных снов потенциально очень широка. Они не только помогают в борьбе с фобиями и посттравматическими синдромами, но в будущем позволят проводить во сне лечение более сложных заболеваний и обучение различным навыкам: игре на музыкальных инструментах, танцам, спорту. Другими словами, здесь подразумевается серьезная работа с возможностями головного мозга человека. А вам когда-нибудь удавалось видеть осознанные сны и быть в них режиссером происходящего?