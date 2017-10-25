5 мифов, в которые стыдно верить в 2017 году

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Ученые потратили много усилий, чтобы разоблачить эти мифы, но СМИ и кино продолжают их активно популяризировать.



AdMe.ru выбрал 5 самых известных мифов, чтобы развеять их окончательно.

Миф № 1: ВИЧ не существует

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) относится к особым ретровирусам, которых на самом деле существует огромное множество. Многие виды животных болеют ретровирусами, а ВИЧ — это первый подобный вирус, выявленный у человека. Между прочим, за описание и открытие ВИЧ была получена Нобелевская премия.

Миф № 2: Наш мозг работает всего на 10 %. Или на 5 %

Наш мозг работает с разной активностью, все зависит от вида деятельности. Когда мы читаем книгу, задействованы одни части мозга, когда целуемся — другие. Человек не может одновременно вести машину, играть на пианино и кататься на горных лыжах — только поэтому мы не разгоняем свою мозговую активность до 100 %.

Миф № 3: Продукты, содержащие ГМО, опасны

Все трансгенные растения проходят испытания на биобезопасность: взаимодействие с окружающей средой, влияние на здоровье человека. Из тысяч возможных генотипов выбирается самый лучший. Можете называть это «искусственным отбором».

Миф № 4: Глобальное потепление — выдумка

С 1905 года температура на планете выросла на 0,86 °C, что является существенным изменением. Если количество выбросов парниковых газов не уменьшится, то в 2040 году температура может увеличиться на 2 °C, а к 2100 году — на 4 °C или 5 °C, что фактически изменит всю климатическую систему Земли.

Миф № 5: Национальность заложена в генах

Национальность (или этническая принадлежность) не «пришита» к генам: это явление не биологическое, а культурное. Времена, когда считали, что этнос имеет биологическую природу, ушли в прошлое. Этничность, как и язык, не является врожденным признаком — ее обретают (или не обретают) в общении с другими людьми. Например, две родные сестры имеют одинаковый набор генов, но проявлены они по-разному.