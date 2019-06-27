5 научных доказательств того, что мы слишком уж усердно соблюдаем правила личной гигиены

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Люди, которые забыли принять душ, в 100 раз заметнее остальных, особенно в часы пик в общественном транспорте. Но большинство из нас предпочитают быть чисто вымытыми и приятно пахнущими. И все было бы хорошо, если бы это стремление не приводило к чувству вины, если вы вдруг забыли воспользоваться зубной нитью, и к боязни подцепить какую-нибудь инфекцию в общественном туалете. Однако исследования говорят о том, что даже суперчистюлям можно немного расслабиться.

AdMe.ru хочет представить вашему вниманию последние научные данные о том, что гигиены в жизни должно быть в меру (хотя необходимости мытья рук никто не отменял).

1. Если унитаз в общественном месте выглядит чистым, на него можно садиться

Подавляющее большинство бактерий, которые обитают в общественном туалете, живут также на нашей коже и в кишечнике и не могут нанести вреда здоровью. Поэтому, если на унитазе в кафе или торговом центре нет видимых загрязнений, а на вашей коже — ранок и царапин, вы можете смело садиться. Вероятность подцепить серьезные инфекции при контакте со стульчаком стремится к нулю: наша иммунная система надежно защищает нас от патогенных микробов извне, а для того, чтобы заразиться каким-то кишечным заболеванием, нужно, чтобы микробы попали человеку в рот. А вот смывать следует, закрыв крышку, так как во время смыва из унитаза вырывается облако микробрызг с вирусами и бактериями, которые оседают на всем, что есть в кабинке, в том числе и на одноразовых бумажных сиденьях, которые есть в некоторых туалетах. Поэтому, если вы все-таки опасаетесь садиться на унитаз, лучше носите с собой антисептические салфетки и протирайте ими стульчак.

2. Эффективность зубной нити не доказана

Зубная нить — неотъемлемая часть ухода за полостью рта: она удаляет налет в промежутках между зубами. Однако научных доказательств тому, что она препятствует появлению кариеса и гингивита (воспаления десен), нет. Существующие исследования не находят значимой связи между использованием зубной нити и снижением риска возникновения заболеваний полости рта. Пока нет более точных данных, и вам решать, пользоваться флоссом или нет. В любом случае делать это нужно осторожно, не повреждая десну и «обнимая» нитью боковые поверхности зуба. Но и чувства вины, если вы вдруг забыли про зубную нить или заменили ее зубочисткой или ершиком, испытывать не стоит.

3. Принимать душ можно не каждый день

Не все части тела нужно мыть так же тщательно, как руки. Если мы часто и подолгу принимаем душ, да еще и с мылом, мы растворяем липидный слой, который защищает кожу от внешних воздействий и потери влаги, а также смываем полезные бактерии. Дерматолог Сэнди Скотницки советует принимать душ, когда вы чувствуете, что грязны (1 раза в 2–3 дня может быть достаточно), и не стоять под водой дольше 10–15 минут. Для эффективной защиты от запаха пота Американская академия дерматологии рекомендует наносить антиперспирант вечером перед сном, поскольку, если вы пользуетесь им сразу после душа, когда подмышки еще влажные, он хуже блокирует потовые железы и вы больше потеете.

4. Пользоваться средствами для интимной гигиены не обязательно

Для мытья половых органов достаточно простой воды. Агрессивные моющие средства могут нарушить микробное равновесие, вызвать аллергию и раздражение слизистой и привести к излишнему размножению бактерий. Если вам кажется, что мытья водой недостаточно, используйте специальные средства с уровнем кислотности (pH), который подходит для интимной зоны. И конечно, мыть нужно только наружные половые органы. Влагалище — самоочищающаяся система, и спринцевание (промывание влагалища водой с лечебными средствами) разрушает его микрофлору и может привести к воспалению и инфекциям.

5. Излишняя гигиена приводит к аллергическим заболеваниям

В последнее время исследователи заговорили о проблемах, к которым привела чрезмерная боязнь микробов. Два исследователя, Берт Эхгартнер в своей книге «Крах гигиены. Как война с микробами уничтожает наш иммунитет», а также Джессика Сакс в книге «Микробы хорошие и плохие», пишут, что мы «слишком чистые». Количество аллергических заболеваний в современном мире вдвое выше, чем 40 лет назад, и продолжает расти. А все потому, что чем меньше инфекций вокруг, тем слабее иммунитет, и наша изнеженная имунная система без тренировки начинает чрезмерно реагировать даже на неопасные для организма возбудители. И хотя о мытье рук забывать не нужно, стоит помнить, что чем больше ребенок переживет «негигиеничных приключений» в детстве, тем меньше вероятность аллергии во взрослом возрасте. Например, у детей, которые пили парное молоко в первый год жизни, риск аллергии и астмы ниже на 75 %.

А какие правила гигиены вы считаете необязательными?