5 головоломок, которые сломают ваше представление о логике

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Некоторые головоломки могут практически свести нас с ума из-за того, что найти решение никак не удается. И как же мы удивляемся, когда выясняется, что разгадка была ну слишком очевидной.

Специально для всех любителей поразмять мозги AdMe.ru собрал 5 загадок, над которыми вы будете долго думать, прежде чем сказать: «Эврика!»