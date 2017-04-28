5 головоломок, которые сломают ваше представление о логике
Некоторые головоломки могут практически свести нас с ума из-за того, что найти решение никак не удается. И как же мы удивляемся, когда выясняется, что разгадка была ну слишком очевидной.
Специально для всех любителей поразмять мозги AdMe.ru собрал 5 загадок, над которыми вы будете долго думать, прежде чем сказать: «Эврика!»
Загадка № 1
Загадка № 2
Загадка № 3
Загадка № 4
Вам необходимо соединить все точки с помощью всего трех линий. Чтобы узнать ответ, нажмите на картинку.
Загадка № 5