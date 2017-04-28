5 головоломок, которые сломают ваше представление о логике

Некоторые головоломки могут практически свести нас с ума из-за того, что найти решение никак не удается. И как же мы удивляемся, когда выясняется, что разгадка была ну слишком очевидной.

Специально для всех любителей поразмять мозги AdMe.ru собрал 5 загадок, над которыми вы будете долго думать, прежде чем сказать: «Эврика!»

Загадка № 1

Загадка № 2

Загадка № 3

Загадка № 4

Вам необходимо соединить все точки с помощью всего трех линий. Чтобы узнать ответ, нажмите на картинку.

Загадка № 5

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