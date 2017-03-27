5 элементарных правил, которые позволят навсегда сохранить грудь упругой

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Красивая грудь — это гордость любой женщины и предмет обожания каждого мужчины. Однако эта часть тела настолько нежная, что под воздействием разных факторов легко может потерять свою привлекательность. AdMe.ru публикует очень важные советы прекрасных дам. Возьмите их на заметку, и вам удастся надолго сохранить грудь привлекательной и подтянутой.

Используйте холодную воду

Ледяной душ может быть не всем приятен, но он очень полезен для поддержания тонуса кожи. Если вы не можете осмелиться на такую ежедневную процедуру, то используйте кубики льда или холодный марлевый компресс на грудь.

Держите осанку

Когда вы сутулитесь, вы не только визуально делаете грудь менее привлекательной, но и расслабляете грудные мышцы. Старайтесь всегда держать плечи расправленными, это полезно и для мышечного тонуса и для вашего внешнего вида.

Избегайте давления на грудь

Старайтесь не спать на груди и обязательно подбирайте нижнее белье по размеру. Бюстгальтер, который, казалось бы, приподнимает грудь и делает декольте более соблазнительным, на самом деле жутко вреден для груди. Он не только доставляет дискомфорт, но и нарушает кровоток.

Занимайтесь спортом правильно

Бег трусцой, аэробика и другие подвижные виды спорта, конечно, полезны для вашей фигуры и самочувствия в целом, но могут быть крайне вредны для груди. Резкие движения приводят к повреждению нежных тканей. Выход из этой ситуации — опять-таки правильно подобранное спортивное белье. Никогда не прыгайте и не бегайте без бюстгальтера.

Избегайте солнечных лучей

Злоупотребление загаром, тем более без солнцезащитного крема, приводит к сухости кожи и потери ее эластичности. Солярий или пляж топлес — далеко не лучшая идея, если вы хотите сохранить форму груди.