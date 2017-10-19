5 доказательств того, что ваша походка небезопасна

Походка выдает не только психологическое состояние человека, но и показывает реальные проблемы со здоровьем. Вы можете думать, что размашистые движения бедрами говорят о чувственности прохожей. На деле у нее, вероятнее всего, проблемы с мыщцами спины и малоподвижный образ жизни.

AdMe.ru собрал 5 доказательств того, как походка может диагностировать и демонстрировать заболевания нашего тела.

1. Обувь

В первую очередь обратите внимание на свою обувь. Если она стаптывается равномерно посередине, то все в порядке. Если же подошва протирается с внутренней стороны или, наоборот, с внешней — стопа деформирована. Это может вызывать проблему с выбором обуви, усталость при ходьбе и артроз.

Вот как это выглядит:

2. Шаги

Кроме того, стоит понаблюдать за собственными ногами или ногами попутчиков. Есть целый ряд признаков, заставляющих задуматься о правильности походки. Например:

  • Cлишком короткие шаги. Возможная причина — повреждение коленных суставов.
  • Раскачивание бедрами. Возможная причина — слабые мыщцы спины.
  • Громкий топот. Возможная причина — потеря чувствительности в ногах.
  • Шарканье. Возможная причина — ослабление контроля над движениями, слабость мышц ног.
  • Раскачивание при ходьбе. Возможная причина — защемление поясничного нерва.
  • Подпрыгивание. Возможная причина — напряжение в икроножных мышцах.
  • Прихрамывание. Возможная причина — наличие травмы или разная длина ног.

Правильная техника шага:

  • Первый удар о землю приходится на пятку, затем — плавный перекат по стопе, и вес переносится на носок.
  • Ноги должны стоять параллельно друг другу. Модельная походка «в одну линию» ведет к нарушениям.
  • Длина шага обеих ног должна быть одинаковой — на 1,5–2 см больше длины вашей стопы. Чтобы ускорить темп, лучше усилить отталкивание, а не длину шага.
  • Корпус тела не должен обгонять ступню.

3. Осанка

Проще всего распознать неправильную походку по осанке. В идеале мы должны ходить с прямой спиной, втянутым животом, расслабленными и отведенными назад плечами. Сутулость, круглая или, наоборот, слишком изогнутая спина неизбежно приведут к болям в мыщцах, усталости, нарушению кровоснабжения. Кроме того, искривление позвоночника выдает в человеке неуверенность и подавленность.

4. Голова

Здесь все просто — голову нужно держать прямо. Большинство людей и так испытывают чрезмерные нагрузки на шейный отдел позвоночника. Если наклонять голову еще и при ходьбе, то головных болей не избежать. Голова при ходьбе должна находиться на одной оси с позвоночником. Направлять вниз лучше только взгляд.

5. Руки

Активное размахивание руками или полное бездействие рук как минимум выглядит странно. При ходьбе руки должны помогать движению, но не сковывать его и не подгонять.

Правильно так:

  • Одновременно с правой ногой впереди должна оказываться левая рука, и наоборот.
  • Махи должны быть симметричны, руки — расслаблены.
  • Держать руки в карманах не рекомендуется — это мешает правильному скручиванию тела.
  • Нагрузку лучше распределять на обе руки равномерно, чтобы избежать искривления позвоночника. Специалисты рекомендуют выбирать рюкзак, а не сумку.

Польза ходьбы

Ну и не забываем, что с правильной походкой ходьба приносит много пользы.

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2 Комментарии
  • 19 октября 2017
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