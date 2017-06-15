5 цифр, которые расскажут все о 10 самых богатых и 10 самых бедных странах
Каждый год различные международные организации собирают данные о странах, на основе которых можно получить представление о том, как живут люди в той или иной точке планеты. Основной показатель богатства или бедности страны — ВВП ППС, или, проще говоря, доход на душу населения, определяющий уровень экономического развития государства.
AdMe.ru собрал некоторые показатели за 2016–2017 годы, красноречиво рассказывающие о жизни в 10 самых богатых и 10 самых бедных государствах.
10-е место
9-е место
8-е место
7-е место
6-е место
5-е место
4-е место
3-е место
2-е место