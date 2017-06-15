5 цифр, которые расскажут все о 10 самых богатых и 10 самых бедных странах

Каждый год различные международные организации собирают данные о странах, на основе которых можно получить представление о том, как живут люди в той или иной точке планеты. Основной показатель богатства или бедности страны — ВВП ППС, или, проще говоря, доход на душу населения, определяющий уровень экономического развития государства.

AdMe.ru собрал некоторые показатели за 2016–2017 годы, красноречиво рассказывающие о жизни в 10 самых богатых и 10 самых бедных государствах.

10-е место

9-е место

8-е место

7-е место

6-е место

5-е место

4-е место

3-е место

2-е место

1-е место

Фото на превью wikimedia, wikimedia

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