5 цифр, которые расскажут все о 10 самых богатых и 10 самых бедных странах

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Каждый год различные международные организации собирают данные о странах, на основе которых можно получить представление о том, как живут люди в той или иной точке планеты. Основной показатель богатства или бедности страны — ВВП ППС, или, проще говоря, доход на душу населения, определяющий уровень экономического развития государства.

AdMe.ru собрал некоторые показатели за 2016–2017 годы, красноречиво рассказывающие о жизни в 10 самых богатых и 10 самых бедных государствах.