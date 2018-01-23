5 судьбоносных случаев, когда карты Google спасли человеческие жизни

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Мы привыкли воспринимать приложения на смартфоне как само собой разумеющееся и пользоваться ими в повседневной жизни. В том числе приложением «Карты Google»: отметить флажком любимую кофейню, скинуть координаты другу, найти дорогу в незнакомой местности, построить оптимальный маршрут в путешествии. Однако иногда карты спасают в экстремальных ситуациях, делая то, что не может целая поисковая группа. AdMe.ru расскажет вам о нескольких случаях, когда карты Google спасли людям жизнь.

1. Попавшего в заложники мужчину спасли карты Google

Сандер Кокелар, бельгийский бизнесмен, был похищен одним из бывших сотрудников компании, в которой работал. Похититель решил взять в заложники ценного сотрудника с целью выкупа, аргументируя тем, что бывший начальник задолжал ему солидную сумму денег. Однако находчивый Сандер умудрился спрятать телефон и, пока преступник не видел, отправил боссу свое местоположение через карты Google. Спустя 2 часа мужчина был спасен, а его похититель арестован.

2. Потерявшийся ребенок воссоединился с семьей спустя 25 лет

Сару, выходец из индийского городка, потерялся в 5-летнем возрасте во время поездки на поезде и понятия не имел, как вернуться домой, так как не помнил дороги обратно. Единственное, что мальчик наверняка знал: неподалеку от места, где он жил, было два моста. Уже будучи взрослым, парень решил воспользоваться картами Google, чтобы найти эту местность, а вскоре нашел и город, в котором родился, и свою семью. По истории о Сару был снят фильм «Лев» — номинант и призер многих престижных кинопремий, в том числе «Оскара».

3. Похищенный ребенок вернулся домой с помощью карт Google

Более 23 лет назад 5-летний Ло Гун отправился в детский сад в провинции Сычуань в Китае и был похищен, похитители перевезли на 1 000 миль к юго-востоку. Мальчик не знал пути обратно, но запомнил, что жил в городе рядом с двумя мостами. Спустя годы Лу наткнулся на сайт, посвященный воссоединению пропавших без вести детей со своими семьями. Парень опубликовал свою историю, и при помощи волонтеров было выяснено, что семья в городе Гуанган потеряла сына 23 года назад. После пропавший при помощи карт Google попытаться определить свой старый район. В конце концов он заметил два моста, которые вспомнил, и отправился домой, чтобы спустя 23 года воссоединиться с семьей.

4. Пропавшего в заповедной зоне подростка спас навигатор

18-летний Остин Боханан, никому не сказав, отправился в поход в национальный парк «Грейт-Смоки-Маунтинс». Свернув с привычной тропы и уйдя глубже в лес, парень сбился с пути. Сотовый перестал ловить сеть, поэтому подросток решил отключить телефон, а на следующее утро команда спасателей начала искать парня, но не смогла его найти. Так Остин блуждал по заповеднику на протяжении 11 дней, пока не решил включить телефон. Несмотря на отсутствие сигнала, GPS продолжал работать, парень запустил карты Google и с их помощью смог выйти из парка, а чуть позже его нашли спасатели.

5. Похищенного ребенка нашли благодаря GPS