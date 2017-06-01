5 безумных парадоксов мозга, которые влияют на нашу жизнь

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Все-таки человеческий мозг — удивительная штука. Современные ученые утверждают, что его способности до сих пор не изучены до конца. И с каждым днем у них возникает все больше неразрешенных вопросов. Но даже те немногочисленные факты о мозге, которые нам уже известны, поражают. Мы в AdMe.ru узнали и спешим рассказать вам о 5 парадоксах нашего мозга, которые каждый день незаметно влияют на нашу жизнь.

Парадокс Оруэлла

Джордж Оруэлл изучал, как язык влияет на наши мысли. В его романе «1984» самые ужасные места носили красивые названия, например «министерство любви» или «лагерь радости». Это привело к тому, что герои книги верили, что отвратительные вещи на самом деле прекрасны. А язык, в котором все понятия означали абсолютно противоположные, назывался новоязом. Сперва кажется, что такое могло произойти только в антиутопическом романе, но Оруэлл предупреждал, что очень скоро мы сами начнем активно пользоваться новоязом. И это на самом деле происходит — к примеру, когда мы смотрим рекламу, в которой реальность слишком приукрашена с помощью вычурных и красивых фраз. Часто наш мозг получает информацию из языка и верит, даже если на самом деле она катастрофически далека от правды.

Парадокс ценности

Впервые этот термин появился в экономике, но сейчас его все чаще употребляют в самых разных сферах. Попробуйте не задумываясь ответить на вопрос: что обладает большей ценностью — бриллиант или стакан воды? Любой человек ответит, что, без всяких сомнений, бриллиант намного ценнее. Однако если спросить об этом человека, который много дней провел в безжизненной жаркой пустыне, скорее всего, он скажет, что сколько бы ни стоил бриллиант, вода для него намного дороже. Этот парадокс доказывает, что все наши увлечения и пристрастия были сформированы под влиянием окружающего мира. А значит, все наши мечты могут в любой момент измениться, если мы, к примеру, переедем в другой город или попадем в новое окружение. Стоит задуматься: уверены ли вы в том, что цените, на 100 %?

Парадокс Кафки

В рассказе Франца Кафки «Посейдон» царь подводного мира постоянно сидел за столом и совершал различные вычисления. Бюрократической работы было настолько много, что владыка вод не мог освободиться от нее хотя бы на минуту, чтобы действительно начать управлять своим царством. Конечно, Посейдон мог бы поручить канцелярскую работу кому-нибудь другому, но он не верил, что кто-то другой сможет с нею справиться. Таким образом, он стал заложником собственного эго, считая себя умнейшим царем, но на деле им не являясь. А теперь давайте задумываемся: как часто мы отказываемся от настоящей жизни из-за того, что думаем, что никто лучше нас не справится с небольшими проблемами?

Парадокс единогласия

Об этом парадоксе частенько вспоминают во время расследования запутанных преступлений. И звучит он так: чем больше людей единогласно сходятся в одном мнении, тем больше вероятность, что это мнение ошибочно. Дело в том, что таким образом устроен наш мозг: мы постоянно неосознанно соглашаемся с мнением большинства людей. Допустим, вы пришли на опознание преступника, и вы на все сто уверены, что знаете, кто из подозреваемых на самом деле совершил преступление. Однако все остальные свидетели сразу же указывают на другого человека. Скорее всего, в этом случае вы не только согласитесь с ними, но и будете абсолютно уверены, что поступаете правильно. Ведь толпа не может ошибаться.

Парадокс Платона

Эту притчу философ Платон придумал, чтобы показать, как глупы и невежественны могут быть люди и как сложно это исправить. Представьте себе заключенных, которые с самого рождения живут в темной пещере. Все, что они видят, — это тени, появляющиеся на стене пещеры. Всем темным фигурам они дают имена. «Деревом» они называют тень дерева, «собакой» — тень собаки. Если однажды заключенные окажутся на воле и увидят настоящее дерево и настоящую собаку, они ни за что не поверят, что эти странные вещи действительно являются деревом и собакой. Таким образом, заключенные навсегда становятся заложниками собственного жизненного опыта.