40+ реальных фактов, в которые сложно поверить с первого раза

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Вокруг нас полно заблуждений, притом что новые знания о мире появляются все быстрее и быстрее. Многое из того, чему учили в школе еще полвека назад, кануло в Лету. А некоторые вещи, казавшиеся тогда слишком эксцентричными, уже попали в современные учебники. Например, вы слышали, что самые крупные яйца несет не страус, а в странах, где едят больше шоколада, люди чаще становятся нобелевскими лауреатами?

AdMe.ru предлагает узнать чуть больше новых и отчасти шокирующих фактов, а пройдя по ссылке к каждому из них — прочитать истории, связанные с их обнаружением. В конце мы спрятали небольшой рассказ о том, как султан еще 800 лет назад случайно разгадал секрет древних пирамид.

На Венере настолько горячая атмосфера, что пиццу там можно приготовить за 7 секунд.

Во время Второй мировой в Великобритании убрали все дорожные знаки, чтобы при возможном вторжении вражеские войска потерялись.

Пробыв 11 месяцев в космосе, Скотт Келли (на фото он справа) стал моложе своего брата-близнеца.

Одной кошке в Шотландии удалось за свои 24 года поймать почти 30 тыс. мышей. До сих пор этот мировой рекорд не побит. Винокурня, где жила кошка, установила памятник в ее честь.

Запах хлорки появляется в бассейнах только тогда, когда в воду попадают пот, жир или моча.

Одни выливают как мусор, другие превращают в дорогие пирожные: из жидкости, которая остается в банке от консервированной фасоли, делают макаруны для тех, кто не ест яйца.

Некоторые люди не любят расслабляться и предпочитают волноваться по пустякам, потому что нахождение в таком состоянии помогает им легче справиться с возможными крупными неприятностями.

Тот запах, который мы чувствуем, копаясь в земле, на самом деле принадлежит бактериям, обитающим в ней.

На картинке ниже не огурец, как можно было бы подумать, а люффа – растение, которое в свежем виде можно есть, например в составе салата, а в засушенном – использовать в качестве мочалки.

Если уроки в школе начинать с 10:00, ученики реже болеют и показывают лучшую успеваемость.

В одной минуте 60 секунд лишь потому, что раньше жители Междуречья пользовались системой исчисления, основанной на числе 60. Если отталкиваться от нашей системы, в одних сутках было бы 10 часов, а в одном часе — 100 секунд.

В 2017 году палестинский судья, полагаясь на свой опыт, отказался оформлять развод во время поста, сказав, что люди принимают поспешные решения, когда они голодны.

В конце XIX века люди мылись в ваннах-качалках, чтобы воссоздать ощущения при купании в океане.

Если на джеке наушников 2 полоски, они воспроизводят стереозвук, если 1 — только моно. А 3 полоски означают наличие микрофона.

Глаза человека с возрастом немного желтеют, поэтому с каждым годом кажется, что небо уже не такое голубое, как прежде.

Вампировые летучие мыши соблюдают социальную дистанцию, когда заболевают, чтобы не заразить других. Они живут колониями и очень дорожат друг другом.

Орангутаны отпугивают хищников, имитируя звуки поцелуев.

Термиты — это ходячие биореакторы: насекомые производят до 2 л водорода, поглотив всего 1 лист бумаги. Ученые видят в этом потенциал для создания перспективного источника зеленой энергии.

Существует деревня, где детей называют не именами, а мелодиями.

Это не генно-модифицированный продукт, а натуральный виноград, известный под названиями «Ведьмины пальцы» или «Капли Луны».

Полоски, нарисованные на коровах, защищают их от укусов летающих насекомых.

Владелец виноградника в Южной Африке держит стадо уток, чтобы защитить свои угодья от слизней, улиток и других вредителей. Для охраны уток и их яиц от ворон там же живет армия гусей. Яйца киви — самые крупные, если учитывать размеры птицы. Это как если бы женщина рожала сразу 6-летнего ребенка. А яйца страуса, если учитывать его собственные размеры, — самые мелкие.

Исландская версия «Дракулы» Брэма Стокера подверглась большим изменениям после работы переводчика, который добавил постельные сцены и новых героев. Разницу заметили только спустя 100 лет.

Ученые могут менять вторую группу крови на первую, чтобы превратить человека в универсального донора.

Если виагру добавить в вазу с цветами, они простоят свежими в 2 раза дольше. На основе этого разработан метод, увеличивающий срок хранения продуктов.

До того как мир захватили деревья, на нашей планете росли гигантские грибы.

Континенты удаляются друг от друга почти с той же скоростью, с которой растут наши ногти.

Раньше в Антарктиде жили пингвины ростом в 2 м.

Суровые викинги брали с собой в плавания любимых питомцев, в основном котов.

Кукуруза размножается с помощью волос: то, что обычно торчит из початка, на самом деле является частью пестиков и ловит пыльцу, носящуюся в воздухе.

В странах, где едят больше шоколада, люди чаще становятся нобелевскими лауреатами.

Магнолия росла задолго до того, как в мире появились пчелы, поэтому ее опыляют только жуки, более древние насекомые.

Домен .tv, популярный у телевизионных компаний, является национальным доменом крошечной страны Тувалу, которая, сдавая его в аренду, неплохо пополняет свою казну.

С 1975 года в Италии по закону в каждой ванной обязательно должно стоять биде. Это уменьшает расход туалетной бумаги, считается более гигиеничным и экологичным способом ухода за интимными частями тела.

Мы называем школьным мелом то, что по большей части состоит из гипса.

Бронежилет создал доставщик пиццы, после того как попал в перестрелку. Чтобы доказать прочность изделия, он демонстративно тестировал его прямо на себе.

В 1859 году на территории Австралии выпустили 24 кроликов, чтобы затем поохотиться на них. К 1920 году они неплохо размножились, и их число выросло до 10 млрд.

Запястья лемуров пахнут сладкими фруктами.

Изначально морковь выглядела так: пурпурно-желтая, она считалась нормальной тысячелетиями вплоть до XVII века. А оранжевая появилась, когда голландские селекционеры вывели новый сорт корнеплода в качестве подарка королевскому двору династии Оранских (франц. Orange, Оранж).

8 часов, 15 минут и 15 секунд простоял в планке мужчина 62 лет, поставив тем самым мировой рекорд.

Римляне верили, что выпадающие ресницы — это признак женщины легкого поведения. Поэтому дамы удлиняли ресницы, чтобы не казаться распущенными.

В Древней Спарте сырым тестом вытирали руки после еды.

Бонус: древние египтяне строили так качественно, что на то, чтобы разрушить пирамиды, требуется столько же времени и усилий, сколько ушло на их постройку

Эта история заслуживает отдельного повествования. 800 лет назад султан приказал стереть с лица земли пирамиду Микерина, самую низкую из 3 египетских пирамид в Гизе. Началась ежедневная тяжелая работа. Спустя 8 месяцев ему пришлось отказаться от идеи, так как рабочим удавалось сдвинуть с места не более 1–2 камней в день. Стало ясно, что разрушение пирамиды обойдется султану так же дорого, как и ее постройка. Вертикальная дыра, которая до сих пор находится на северной стороне сооружения, появилась именно так.

Что стало открытием для вас в последнее время? Какой факт вы бы добавили в эту подборку?